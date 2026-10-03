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Vigo, 3 oct (EFE).- El entrenador del Celta Fortuna, Fredi Álvarez, espera a un Sporting “herido” por su derrota en el derbi ante el Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

“Me espero a un rival herido porque todos sabemos que el derbi asturiano es muy pasional, hay muy pocos kilómetros entre ambas ciudades. Al perder ese derbi, el Sporting va a querer darle una alegría a su afición, así que nos encontraremos a un rival que saldrá con mucha intensidad”, comentó en rueda de prensa.

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El técnico celeste cree que el conjunto gijonés intentará llevar el partido “a duelos, a un tema físico”, por eso avisa de que sus jugadores necesitarán “adaptarse” a lo que les proponga el rival y, a partir de ahí, “ser nosotros mismos”.

«El otro día dimos un paso adelante a nivel defensivo. Ahora tenemos que tratar de no retroceder, tenemos que seguir consolidando. En un partido no se arregla el problema, hay que darle continuidad. Y luego necesitamos volver a ser un Fortuna más creativo, más ambicioso, más valiente, que genere más situaciones de gol porque el otro día no lo fuimos”, declaró.

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Fredi no esconde que su equipo viajará “muy mermado” al Molinón porque a las bajas se suma que esta semana no han podido entrenar con todos los jugadores porque muchos de ellos han trabajado con Claudio Giráldez.

“A todos nos gustaría tener tres o cuatro centrocampistas para poder elegir y, a partir de ahí, decidir lo que más se adapte al partido que esperamos encontrarnos. De esta manera, hay situaciones que no tenemos mucho donde elegir, que tenemos que ir prácticamente a tiro fijo. No podemos perder mucho el tiempo en esta situación”, concluyó. EFE

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