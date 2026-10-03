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Fernando Clavijo consigue el apoyo unánime de CC en su candidatura a la Presidencia de Canarias en 2027

03/10/2026 Fernando Clavijo consigue el apoyo unánime de CC en su candidatura a la Presidencia de Canarias en 2027. El Consejo Político Nacional (CPN) de Coalición Canaria ha proclamado este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. POLITICA CC
03/10/2026 Fernando Clavijo consigue el apoyo unánime de CC en su candidatura a la Presidencia de Canarias en 2027. El Consejo Político Nacional (CPN) de Coalición Canaria ha proclamado este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027. POLITICA CC
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El Consejo Político Nacional (CPN) de Coalición Canaria ha proclamado este sábado por unanimidad a Fernando Clavijo candidato de la formación nacionalista a la Presidencia de Canarias en las elecciones autonómicas de mayo de 2027.

En una nota, Clavijo ha agradecido la confianza de la organización y ha apelado a afrontar los próximos meses desde "la unidad, el compromiso y la defensa de Canarias por encima de cualquier sigla e independientemente del escenario político que se abra en el Estado".

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"Por encima de nuestras siglas está Canarias, estemos donde estemos. Lo demostramos desde la oposición y lo estamos demostrando ahora desde el Gobierno", ha afirmado el candidato nacionalista a la presidente.

El líder nacionalista ha reivindicado "la fortaleza" de un proyecto construido "de abajo hacia arriba", desde los barrios, los municipios y las islas. "El secreto de CC es que hay un equipo de hombres y mujeres que antepone los intereses de su isla y de Canarias a los suyos".

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POLÍTICA ESTATAL

Ante la incertidumbre política estatal, Clavijo ha asegurado que Coalición Canaria mantendrá intactas sus prioridades. "Si hay elecciones anticipadas, que vengan. Mientras otros se pelean, nosotros hablamos de Canarias. A nosotros nos duele y sentimos Canarias".

El candidato ha defendido la "política útil" de los nacionalistas para negociar y conseguir resultados para las islas y señaló como ejemplos el trabajo en migración, el Decreto Canarias, la financiación autonómica o la posición mantenida esta semana ante los decretos de vivienda.

Clavijo ha situado entre los principales retos la vivienda, el reto demográfico, el próximo marco financiero europeo, el desarrollo del Decreto Canarias y la reflexión sobre el modelo de desarrollo de las islas.

"Vamos a afrontarlos como siempre: con honestidad, unidad, transparencia y compromiso. No desde el miedo, sino desde nuestras convicciones y defendiendo nuestra identidad y nuestra canariedad", ha afirmado.

El candidato ha llamado, asimismo, a afrontar los próximos meses con unidad, trabajo y "los pies en la calle" y reiteró que Coalición Canaria mantendrá una agenda propia al margen de la incertidumbre estatal: "Pase lo que pase en Madrid, sabemos lo que tenemos que hacer. No nos van a doblegar ni unos ni otros, porque quienes nos mandan no son los de fuera, son nuestros vecinos, los canarios y las canarias", ha concluido.

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