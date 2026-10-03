Feijóo dice que Sánchez no debería "amagar" más porque España tiene "derecho a decidir ya"

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O Grove (Pontevedra), 3 oct (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este sábado que el presidente Pedro Sánchez no debería "amagar más" porque España tiene "el derecho a decidir ya", un día después de que el Congreso tumbase los dos decretos de vivienda aprobados el martes por el Consejo de Ministros.

En O Grove (Pontevedra), en la conferencia final del Foro La Toja, Feijóo ha manifestado este sábado, día en que las manifestaciones se suceden por todo el territorio español, que no pide elecciones generales por "revanchismo" pero sí, en cambio, el país "no aguanta más".

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La vivienda es el "símbolo del fracaso" del Ejecutivo actual, ha destacado, y ha garantizado que si él llega al poder aprobará su propuesta sobre vivienda en el primer mes de ese hipotético gobierno.

EFE

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