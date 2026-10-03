Fabián Ruiz deja la concentración para asistir al nacimiento de su primer hijo en París

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El centrocampista del PSG Fabián Ruiz ha abandonado este sábado la concentración de la selección española en Oviedo para acudir al nacimiento de su primer hijo en París, por lo que no estará presente en el encuentro que va a enfrentar a las 20.45, hora CET (18.45 GMT) a España contra República Checa de la Liga de Naciones.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) informó este sábado de la marcha de Fabián a París poco antes del comienzo del encuentro previsto en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo.

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La Federación no ha precisado si el futbolista sevillano regresará a la concentración para el último partido de la ventana frente a Croacia del próximo martes, día 6, en Split.

Fabián se une a las salidas de la concentración de Ferran Torres, Nico Williams, Alejandro Grimaldo y Eric García, todos con molestias físicas.

El lateral del Tottenham Pedro Porro también fue baja, aunque no llegó a incorporarse a la concentración, por una lesión. EFE