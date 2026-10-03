Expertos alertan del aumento de la corrupción ligada al crimen organizado

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O Grove (Pontevedra), 3 oct (EFE).- Diferentes expertos y voces de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado han alertado este sábado del aumento de la corrupción ligada a esos delitos y han abogado por atacar la economía criminal para poder combatir la actividad criminal.

La "plaga" del crimen organizado ha sido el tema central de una de las mesas de la tercera y última jornada del Foro La Toja, celebrado en O Grove (Pontevedra), donde se ha puesto de manifiesto que supone una amenaza creciente y sigue muy vinculado al narcotráfico.

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La fiscal delegada antidroga de Andalucía, Ana Villagómez, ha dicho que la corrupción del crimen organizado "está avanzando a pasos agigantados", en cuerpos y fuerzas de seguridad e infraestructuras como puertos y aeropuertos.

Sin embargo, es muy difícil investigarla, ha dicho, y ha insistido en que el Estado tiene que poner más medios de inteligencia y acceso a la información para combatirla, porque las organizaciones siempre "van por delante".

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"En España carecemos de las herramientas adecuadas para poder luchar contra esta criminalidad del siglo XXI", ha lamentado Villagómez, que ha abogado por "atacar las finanzas y la logística" de las organizaciones criminales, porque no es suficiente con incautar la droga, así como agilizar la justicia.

Y ha advertido de que, si el Estado no reacciona, esa corrupción puede hacerse cada vez más fuerte: "¿Quién dice que no hay corrupción en los jueces, en los fiscales?", ha señalado.

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En la misma línea, el exvicepresidente de Colombia y ex director general de la Policía Nacional Óscar Naranjo ha aseverado que, para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico, "primero hay que pensar en tener la casa en orden".

"No puede haber un negacionismo al riesgo potencial y real de la corrupción dentro de las instituciones", ha dicho, y ha defendido que centrarse en las incautaciones, en detener al líder de la organización o en hacer detenciones masivas en toda la estructura no ha dado resultado.

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La ventana de oportunidad está en "luchar contra los capitales y la economía criminal", y "ahí debería estar concentrado el esfuerzo de los Estados".

En el ámbito financiero es donde los avances "son más palpables", ha asegurado por su parte el vicepresidente de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo (AMLA), Juan Manuel Vega, que considera que ha habido un "cambio cultural" en el sector privado.

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Vega ha hecho referencia al trabajo del sector bancario para detectar y reportar actividades sospechosas y ha llamado a llevar ese "cambio cultural" a otros sectores.

"El 30 % de los grupos criminales utiliza la corrupción como forma de negocio", ha alertado Vega, que ha señalado que las organizaciones actuales subcontratan algunas actividades y una de ellas es el blanqueo de capitales.

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En la mesa se ha analizado cómo han evolucionado las organizaciones de crimen organizado en las últimas décadas, que actualmente son "verdaderas empresas", según la fiscal Villagómez, y con un carácter cada vez más violento porque "están en guerra" entre ellas.

Hoy se trata de "holdings criminales", ha dicho por su parte Naranjo, con diferentes organizaciones que se asocian y se distribuyen el trabajo y además "tienen pretensión de ejercer gobernanza criminal". EFE

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(foto)