03/10/2026 ERC ve el 'no' a los decretos de vivienda un "fracaso de la política" y señala a PSOE y Junts. La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado el rechazo a los decretos de vivienda este viernes en el Congreso y ha señalado al PSOE y a Junts: "Este fracaso de la política tiene nombres y apellidos". CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA

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La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha lamentado el rechazo a los decretos de vivienda este viernes en el Congreso y ha señalado al PSOE y a Junts: "Este fracaso de la política tiene nombres y apellidos".

En declaraciones a los periodistas este sábado, ha afirmado que el 'no' de este viernes en el Congreso a los decretos de vivienda fue "el fracaso de la política ante una de las grandes preocupaciones que tiene la ciudadanía de Catalunya, que es acceder a una vivienda o vivir con una cierta estabilidad".

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"Este fracaso de la política tiene nombres y apellidos. El primero es el PSOE, que quería hacer en 8 días lo que no ha querido hacer o no se ha atrevido a hacer en estos 8 años. Y lo sabemos bien porque en Catalunya cada vez que hemos querido avanzar en la regulación, el Partido Socialista, en Cataluña y el Estado, ha arrastrado los pies", dice.

El segundo, para ella, es Junts, "que vive completamente desconectado de la realidad del país, de los jóvenes, de las familias, y que votó al final en contra de Cataluña, en contra de la clase media y trabajadora del país".

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"Ayer perdimos una gran oportunidades porque, desgraciadamente, Junts se puso del lado de los reaccionarios, como ha hecho a lo largo de la legislatura, y ojalá Junts recupere la conexión con el país y todo lo que necesitamos para el bienestar de la clase media y trabajadora", añade.

ELECCIONES

En cuanto a unos eventuales comicios, Alamany señala que el poder de convocar elecciones es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero dice que desde ERC le quieren hacer una recomendación: "Si hay tiempo para votar en esta legislatura, que sea por propuestas y no por shows mediáticos como los que hemos estado viendo".

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"Tenemos carpetas pendientes como la nueva financiación, la condonación de la deuda con el Estado, el traspaso de Rodalies a manos catalanas", afirma que desde su formación aprovecharán el tiempo que queda para rematar, dice, los compromisos del Gobierno con Cataluña.

"LAS CIUDADES SON PARA VIVIR Y NO BOTINES"

Insiste que el PSOE "debe reflexionar si el tiempo que queda de esta legislatura lo quiere aprovechar para tirar adelante consensos como, por ejemplo, el acceso a la vivienda", y afirma que desde ERC están preparados para cualquier escenario.

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Por último, ha expresado el apoyo de su partido a las manifestaciones de este sábado por el derecho a la vivienda, ya que "las ciudades son para vivir y no botines que los fondos inversores deben tener para saquear".