Envían ES-Alert en Cataluña para suspender la movilidad desde 20:00 horas por tormentas

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Barcelona, 3 oct (EFE).- Protección Civil de la Generalitat ha emitido en torno a las 16:48 horas de este sábado un ES-Alert a los teléfonos móviles de la población de 20 comarcas catalanas, entre ellas el litoral de Barcelona, en el cual recomienda suspender toda actividad y la movilidad a partir de las 20 horas por lluvias torrenciales.

El mensaje avisa de que las lluvias torrenciales pueden afectar a las comarcas del litoral y del prelitoral de Tarragona y Barcelona, a las de Girona, y a las comarcas de Osona y el Moianès, y que el episodio puede alargarse hasta las 14:00 horas de mañana.

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Cataluña afrontará entre la tarde de este sábado y el mediodía del domingo un huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado en seis horas y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado este mediodía en rueda de prensa Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

La directora de Meteocat, Sara Sarroca, y el responsable de predicción de este servicio, Santi Segalà, han explicado que los modelos indican que la situación de lluvia que ya vive Cataluña "se puede complicar mucho" en las próximas horas, hasta alcanzar "un episodio excepcional".

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Este anuncio de meteorología está llevando ya a cancelar funciones teatrales, competiciones deportivas o manifestaciones previstas, entre otros actos.

La alerta afecta a las comarcas del Alt Empordà, Baix Empordà, Alt Penedès, Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Garrotxa, Gironès, Pla de l’Estany, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme, Selva, Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Osona, Ripollès, Tarragonès y Moianes.

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La Generalitat recomienda restrigir los desplazamientos a no ser que sean imprescindibles, suspender actividades en el medio natural, parques y jardines, deportivas o culturales, mercados o ferias, así como cancelar cualquier actividad específicamente situada en una zona inundable. EFE