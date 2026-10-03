El Sindicato de Inquilinas aconseja a los acampados en Barcelona resguardarse del temporal

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El Sindicato de Inquilinas ha trasladado a la asamblea de personas acampadas en la plaza Catalunya de Barcelona que "se resguarden en casa" en las próximas horas ante el temporal de lluvia torrencial y viento que azota Cataluña.

Así lo ha explicado en un comunicado, en el que señala que "vienen horas de mucho riesgo y que la posición del Sindicato es seguir estrictamente las recomendaciones de Protección Civil".

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"El Sindicato ha recomendado a su militancia resguardarse en casa hasta mañana y proteger tiendas y carpas. El Sindicato es parte de la acampada, pero no decide por el conjunto de la acampada, que también está formada por grupos de personas que ya estaban desde diversos días antes", ha remarcado.

La acampada ha ido creciendo desde que se inició el pasado martes y esta mañana el recuento de tiendas llegaba ya a las 370.

Cataluña afronta entre la noche de este sábado y hasta el mediodía del domingo un posible huracán mediterráneo, con acumulación de lluvia de más de doscientos litros por metro cuadrado y fuertes vientos, con tornados y mangas marinas, han informado Protección Civil y el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat). EFE

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