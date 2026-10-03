El Rayo Vallecano recrudece sus críticas a la Comunidad de Madrid

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Madrid, 3 oct (EFE).- El Rayo Vallecano lanzó un duro comunicado señalando a la Comunidad de Madrid tras los actos vandálicos que se produjeron en la madrugada del sábado en el palco del estadio, que lució con pintadas de 'Presa, vete ya' antes del partido del Trofeo de Vallecas frente al Cagliari italiano.

"¿Es esta la colaboración público-privada que quiere el Consejero de Deporte para el Estadio de Vallecas?. Estas imágenes son la consecuencia evidente del odio sembrado y revelan cómo se entiende la colaboración público privada de la que habla el señor consejero”, se pudo leer en el comunicado del Rayo en sus redes sociales.

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“Estas son las consecuencias de cuando los servidores públicos colaboran y tienen convivencia con grupos ultras", señala el club en su comunicado, en el que también critica que la Comunidad de Madrid hubiese realizado "cero obras" en el recinto durante el verano.

A continuación, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, respondió también en redes sociales a la publicación del Rayo. “Desde la Comunidad de Madrid condenamos cualquier tipo de acto de vandalismo en el Estadio de Vallecas. Este no es el camino para resolver los problemas del estadio”, confesó.

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Dos días antes, en el pleno del Gobierno regional, Mariano de Paco, aseguró que Presa "quiere llevarse el estadio a unos terrenos de ADIF prometidos por el Gobierno” en otra zona de Vallecas distinta a la que tiene actualmente. EFE