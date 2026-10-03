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El Obradoiro examina las dudas del Real Madrid

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Santiago de Compostela, 3 oct (EFE).- El reencuentro del Multiusos Fontes do Sar con la ACB enfrentará este domingo las dudas del Real Madrid, agigantadas por el doble tropiezo europeo ante Efes y Hapoel Tel Aviv, contra la ilusión del Obradoiro de Diego Epifanio, que arrancó el curso con un convincente triunfo en la pista del Andorra.

Pedro Martínez necesita tiempo para engrasar su nueva máquina. Frente al conjunto dirigido por Dimitris Itoudis, el Real Madrid ofreció sus dos caras. En la primera parte le faltó defensa y jugar con más ritmo en ataque. Pese a ello, reaccionó tras el paso por los vestuarios y, después de acercarse en el marcador, pagó la escasa aportación de sus rotaciones.

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El peor arranque madridista en la historia de la Euroliga (tres derrotas en otros tantos partidos) lo espera aprovechar el Obradoiro, aunque a su entrenador le hubiera gustado que los blancos visitasen Sar tras una victoria porque estos tropiezos lo hacen “más peligroso”.

El técnico obradoirista está pendiente del estado físico del pívot Alonso Faure y el escolta estadounidense Alex Barcello, que no han podido ejercitarse con el grupo esta semana. El pívot se dañó un tobillo y el escolta arrastra molestias.

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El que sí estará en la pista es el cubano Yunio Barrueta, quien hace dos temporadas tumbó al Real Madrid con una canasta ‘3+1’ en la última acción del partido que supuso el debut del Básquet Coruña en la máxima categoría.

Epifanio tiene claro que las opciones de su equipo pasarán por cerrar el rebote para reducir las segundas opciones al Real Madrid. Además, dominar el rebote le permitirá correr. Imprimir un ritmo de juego alto para castigar el desgaste madridista también está en la mente del técnico burgalés.

El partido, correspondiente a la segunda jornada de la liga Endesa, comenzará a las 12:30 horas y será dirigido por los colegiados Alfonso Olivares, Alberto Sánchez Sixto e Igor Esteve. EFE

dmg/og

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