El Monterrey vence al campeón América y se ratifica como el mejor equipo del Apertura

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Monterrey (México), 2 oct (EFE).- Las Rayadas de Monterrey fueron de menos a más este viernes para vencer al campeón América y confirmarse como el mejor equipo de lo que va del torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de México.

La estadounidense Aerial Chavarin anotó dos goles y Valerie Vargas, otros dos, para darle la victoria a las regias; por América convirtieron la española Irene Guerrero y la brasileña Geyse, confirmada como líder goleadora, con 16 tantos. Su tercera anotación fue por un autogol de la costarricense Valeria del Campo.

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Las Rayadas fueron mejores en los primeros 20 minutos de juego, en los que impusieron condiciones en la mitad de la cancha y tomaron ventaja.

En el 18, Vargas aceptó una asistencia de Alice Soto y con un disparo cruzado de zurda puso el 1-0.

América fue paciente y le dio la vuelta al marcador. Guerrero anotó a pase de Geyse, en el 38, lo cual hizo crecer al equipo, que se fue delante por un autogol de Del Campo, en el 44; y aumentó la diferencia a 1-3 con un penalti convertido por Geyse, en el 45+6.

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Monterrey salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y solo necesitó 12 minutos para asegurar el triunfo con un par de dianas de Chavarin y una de Vargas.

En el 47, Aerial anotó de zurda a pase de Alejandra Lúa y en el 53, lo hizo con una elegante definición de derecha, para empatar el partido.

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Las Rayadas se fueron delante en el 57, con un gol de zurda de Vargas, el 4-3.

Monterrey llegó a nueve triunfos, una derrota y 27 puntos, para liderar el grupo A, dos unidades encima del Tigres UANL.

Pese a perder, América siguió en la punta de la serie B, con 25 unidades, siete más que el Guadalajara, segundo lugar.

Este viernes, el Santos le ganó por 1-0 al Puebla y el Tigres UANL, por 1-3 a los Pumas UNAM, con anotaciones de la brasileña Mariza, de Maricarmen Reyes y de Diana Ordóñez. Por las universitarias descontó la costarricense Priscila Chinchilla.

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La décima jornada continuará mañana con los partidos Querétaro-San Luis, Tijuana-Atlante y Necaxa- Cruz Azul y el domingo, Guadalajara recibirá al Juárez FC y Pachuca al Toluca.EFE