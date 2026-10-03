El español Marc Márquez vence la carrera 'sprint' de Japón

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha vencido la carrera 'sprint' del Gran Premio de Japón de MotoGP, por delante de su compatriota Jorge Martín (Aprilia RS-GP) y del italiano Enea Bastianini (KTM RC 16). EFE

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