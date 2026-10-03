El español Gimeno se lleva la penúltima etapa

Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Nil Gimeno, del equipo Kern Pharma, se ha impuesto al esprint en la penúltima etapa del Tour de Langkawi, disputada entre Melaka y Batu Pahat, de 158,9 kilómetros de recurrido.
Gimeno, que invirtió un tiempo de 3h12:33, superó en la llegada al también español Mario Aparicio, del Burgos Burpellet, al ruso Andrei Stepanov (Wheeltop Rotor Chengdu) y al neerlandés Adne van Engelen (Terengganu).
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La general sigue liderada por el alemán Lennart Jasch (Tudor), por delante de los españoles Abel Balderstone, Jan Castellón, ambos de Caja Rural, y José Manuel Díaz (Burgos Burpellet), que se encuentran a 26, 42 y 1:20, respectivamente.
Este domingo se disputará la octava y última etapa entre Muar y Putrajaya, de 188,3 kilómetros, con una única dificultad montañosa, si bien la cima está a 57 kilómetros de la meta. EFE
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