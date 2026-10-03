El episodio de lluvias deja 60.000 rayos y acumulados de 254 l/m2 en Comunitat Valenciana

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València, 3 oct (EFE).- El episodio de lluvias en la Comunitat Valenciana ha dejado casi 60.000 rayos y acumulados de precipitaciones que han llegado a los 254 litros por metro cuadrado en Santa Magdalena de Polpís (Castellón) y los 241 en el paraje de La Murta de Alzira (Valencia).

En cuanto a los rayos, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que 7.698 rayos impactaron entre este jueves y viernes dentro del territorio de la Comunitat Valenciana, aunque el cómputo total llega a casi 60.000 si se tienen en cuenta los que cayeron en el mar a una distancia inferior a 50 kilómetros de las costas.

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Respecto a las lluvias, la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet) ha señalado que el episodio iniciado el jueves ha dejado hasta este sábado acumulados de 254 litros por metro cuadrado en Santa Magdalena de Polpís (Castellón), 241 en el La Murta de Alzira (Valencia), 236 en Cabanes (Castellón) y 215 en Peñíscola (Castellón).

Además, se han acumulado 208 litros por metro cuadrado en la Serra d'Irta, 206 en Cervera, 180 en Alcalà de Xivert, 179 en Torreblanca, 179 en La Salzadella, 164 en Aín, 148 en Benicarló y 144 en Vinaròs, en la provincia de Castellón, mientras que en la de Valencia destacan también los 168 en la localidad de Alzira, los 162 de Eslida y los 139 de L'Alcúdia.

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Avamet ha indicado que los efectos de las lluvias se notan por ejemplo en la Rambla de Alcalá, en Santa Magdalena de Polpís, que está habitualmente seca y acumula ya más de 250 litros por metro cuadrado por la lluvia de los últimos tres días y continúa lloviendo.

Para este sábado, Aemet ha cancelado los avisos naranjas (peligro importante) por lluvias en la Comunitat Valenciana y el nivel máximo es ahora amarillo (peligro bajo) en los litorales de Castellón y Valencia y norte de Alicante, por precipitaciones que pueden acumular 30 litros por metro cuadrado en una hora o 60 en doce horas.

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat lleva gestionados desde las 06:00 horas del jueves 1 de octubre hasta las 09:00 horas de este sábado, 3 de octubre, un total de 266 incidentes relacionados con el episodio de lluvias, principalmente por daños materiales, vías intransitables o vaciados de agua.

Además, ha dado por finalizada la emergencia situación 0 por inundaciones en las provincias de Valencia y de Castellón, de manera que no queda activa ninguna situación de emergencia por inundaciones en la Comunitat Valenciana.

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Durante las últimas horas, las lluvias han causado daños materiales, como la entrada de agua en alguno bajos, pero no personales, aunque los bomberos del Consorcio provincial de Valencia se movilizaron anoche para rescatar a personas en tres coches bloqueados por la lluvia.

En concreto, en dos de los vehículos los ocupantes estaban ya fuera a la llegada de los bomberos, y en el tercero acompañaron a una madre y su hijo hasta un lugar seguro donde no llovía, según han explicado desde el Consorcio provincial. EFE

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