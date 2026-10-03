El creador de Football Leaks se muda a un lugar desconocido por "peligro de muerte"

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Lisboa, 3 oct (EFE).- El portugués Rui Pinto, el hombre que destapó diversos escándalos en el fútbol a través del llamado Football Leaks, anunció que se traslada a un lugar desconocido debido al peligro que corre su vida tras perder la condición de testigo protegido, según denunció el propio jáquer.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X el viernes por la noche, Pinto indicó que el miércoles la comisión responsable del programa de protección de testigos de Portugal le informó de su decisión de poner fin a su participación en el programa y de retirarle su protección policial.

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"Lo que me expone a sabiendas a una situación que pone en peligro mi vida. Dadas las circunstancias, no me queda más remedio que trasladarme, en los próximos días, a un lugar no revelado por un período de tiempo indefinido, debido a las múltiples amenazas de muerte que he recibido y al grave riesgo de que se produzca un intento de asesinato contra mi persona", escribió.

Además, anunció que ha puesto en marcha una campaña de recaudación de fondos y pidió la colaboración de sus seguidores.

En un comunicado previo, los abogados de Pinto confirmaron el fin de la protección y pidieron a las autoridades portuguesas reconsiderar su decisión, ya que "muchos de los procesos judiciales derivados de sus revelaciones (de Pinto) siguen aún en curso, como demuestra la decisión dictada hace apenas unos días por la comisión independiente de la Premier League en relación con el Manchester City".

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En este sentido, la defensa del jáquer anunció que presentaría un recurso contra esta decisión.

Football Leaks fue una filtración masiva de documentos confidenciales iniciada en 2015 que reveló contratos, transferencias y operaciones financieras de clubes, futbolistas y agentes del fútbol europeo y dio lugar a investigaciones en varios países.

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Afectó a clubes de toda Europa, entre ellos el Machester City, acusado esta semana de más de 100 cargos de infracciones económicas, así como al PSG, entre otros.

Pinto fue condenado en Portugal en 2023 a cuatro años de prisión de pena suspendida por varios delitos relacionados con el acceso ilegal a correos y sistemas informáticos, además de un intento de extorsión.

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En Francia también recibió en 2023 una condena de seis meses de prisión suspendida por acceder ilegalmente a correos electrónicos del PSG. Posteriormente, en 2026, fue absuelto en otro proceso relacionado con Football Leaks en el que se enfrentaba a 241 delitos. EFE