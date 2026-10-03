El barrio del Raval de Barcelona ya acumula 178 mm de lluvia, máximo registro en 20 años

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Barcelona, 4 oct (EFE).- El céntrico barrio del Raval de Barcelona acumula ya 178,3 litros por metro cuadrado de lluvia, la cifra más elevada en sus 20 años de datos oficiales, según ha informado el Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat).

La lluvia acumulada supera los 100 mm en gran parte de la comarca del Barcelonès, donde el registro máximo lo marca la estación del Raval, donde han caído 36,1 mm en 30 minutos y 3,4 mm en 1 minuto.

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"Es el día más lluvioso en sus 20 años de datos, casi el doble de los 95,4 mm del 24 de marzo de 2017", ha señalado el Meteocat.

Otro de los puntos de la ciudad que acumula gran cantidad de lluvia es Zona Universitària, con 147 mm, "récord diario de sus 18 años de datos", mientras que en Badalona se han registrado 135,1 litros por metro cuadrado, también una cifra récord en sus 21 años de datos disponibles, muy por encima de los 83,3 mm en 2016.

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El temporal azota a una veintena de comarcas catalanas, con puntos de lluvias torrenciales en el litoral y prelitoral central, sobre todo en las comarcas del Barcelonès, Maresme y Vallès Oriental.

Las precipitaciones se extienden a otras comarcas cercanas, especialmente del nordeste, donde el Meteocat prevé que se registren también acumulaciones de precipitaciones muy abundantes.

Por otra parte, la carretera de l'Arrabassada (BP-1417), que había quedado cortada por la caída de un árbol de grandes dimensiones debido al temporal de lluvia, ha normalizado su situación y ha sido reabierta al tráfico, tras haber sido retirado el tronco que obstaculizaba la vía, ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

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El temporal está obligando a los Bomberos de la Generalitat a actuar en múltiples frentes, principalmente por inundaciones, algún vehículo atrapado, caída de cables, árboles y algún muro.

Ante la situación de excepcionalidad meteorológica, los Bomberos de la Generalitat han activado un refuerzo de personal con efectivos que se encontraban fuera de servicio para ampliar las dotaciones y las estructuras de mando, coordinación y apoyo operativo. EFE

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