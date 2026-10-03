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El Barça defiende su dominio ante un renovado Madrid que quiere cambiar la historia

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Barcelona/Madrid, 3 oct (EFE).- El Barcelona defenderá este domingo (17:00/15:00 GMT) el dominio que reflejan los precedentes, con 24 victorias por una derrota, en el primer Clásico de la temporada, que se disputará en un Spotify Camp Nou donde el renovado Real Madrid buscará dar un golpe sobre la mesa y empezar a cambiar la historia.

El campeón de las siete últimas Ligas sabe que una victoria le permitiría ampliar a cinco puntos su ventaja al frente de la clasificación. Después de seis jornadas, el triunfo abriría un margen considerable en este inicio de campeonato y permitiría al conjunto azulgrana asestar un golpe de autoridad ante el principal aspirante a discutirle su hegemonía desde su consolidación en 2020.

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El Barça llega al primer Clásico del curso después de dejar atrás un mes de septiembre exigente, marcado por las lesiones, las convocatorias de varias de sus futbolistas con la selección española campeona del mundo sub-20 y la necesidad de recurrir a onces de circunstancias. Pese a todo, el equipo dirigido por Pere Romeu cuenta por victorias todos sus partidos, tanto en la Liga F como en la Liga de Campeones.

La evolución azulgrana quedó especialmente reflejada en su último compromiso, el pasado miércoles ante la Roma, cuando el Barcelona se impuso por un contundente 0-6. El resultado fue el reflejo de una actuación colectiva convincente, con un equipo más reconocible y cada vez más cerca de la versión que pretende mostrar también en el Clásico.

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El conjunto catalán, sin embargo, afrontará el duelo con varias bajas. La defensa Laia Aleixandri continúa con la recuperación de su grave lesión de rodilla, mientras que la delantera Kika Nazareth y la centrampista Vicky López siguen apartadas por problemas musculares. En el caso de Vicky, pese a que el jueves se ejercitó con el grupo, este viernes volvió a trabajar en el gimnasio y no llegará a tiempo para el partido.

A dos puntos del liderato del Barcelona, el Real Madrid trabaja cada año para acercarse de una vez por todas al nivel del conjunto azulgrana. Es una competencia contra la frustración, derrotado en cada uno de sus duelos de la pasada temporada por ese rival y en varios goleado, incluida la eliminatoria de cuartos de final de la última Liga de Campeones.

El conjunto blanco, segundo en la clasificación de la Liga F, se propone como alternativa a la hegemonía azulgrana, dentro de la transformación que ha hecho en su once y en la plantilla y de la dinámica incontestable de los goles de la delantera sueca de 19 años, competitiva, temperamental y pura efectividad, Felicia Schröder.

Goleadora en cinco ocasiones en tres encuentros de la Liga F (dos se los perdió por sanción por su expulsión ante el Atlético de Madrid) más una vez en dos duelos en la Liga de Campeones, el partido de este domingo es su gran prueba.

Para eso la fichó el Real Madrid. No marcó en el último de sus encuentros, el 1-1 del pasado jueves ante el Manchester City en Inglaterra, cuando el tanto fue de Linda Caicedo.

Aún está invicto el cuadro madrileño entre todas las competiciones, con cuatro victorias y tres empates, sin ninguna derrota, antes del desafío que supone el Barcelona, el vigente campeón de todo.

Ya volvieron al grupo la defensa Sara Holmgaard y la centrocampista Filippa Angeldahl, que ya estuvieron en la convocatoria ante el City, al igual que todas las campeonas del mundo sub-20 españolas Laia López, Noe Beltrán, Silvia Cristóbal, Irune Dorado y Paula Comendador, pero aún no la centrocampista Sandie Toletti ni la defensa Jenou Levels.

Alineaciones probables:

Barcelona: Coll; Schertenleib, Paredes, van Asten, Brugts; Serrajordi; Guijarro, Pina; Graham, Pajor y Kerolin.

Real Madrid: Frohms; Eva Navarro, Lakrar, Andersson, Silvia Cristóbal; Andreia Jacinto, Sens, Arianna Caruso; Linda Caicedo, Schröder, Keukelaar. EFE

Árbitra: María Gloria Planes (Comité murciano)

Estadio: Spotify Camp Nou.

Horario: 17:00 (15:00 GMT). EFE

avm-dep-id/og

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