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Dos detenidos por los altercados en València tras las manifestación por la vivienda

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(Actualiza la NA5167con la detención de una segunda persona por los altercados en València)

València, 3 oct (EFE).- Una segunda persona ha sido detenida por los altercados que se han producido en València al finalizar la manifestación por el derecho a la vivienda, en los que nueve policías han resultado heridos, según han informado a EFE fuentes policiales.

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Según las fuentes, la segunda persona detenida es la que "lanzaba pirotecnia, adoquines y vallas" a la Unidad de Intervención Policial (UIP) en el Palau de les Arts de València.

Los incidentes han ocurrido cuando la manifestación ha llegado al final del recorrido, frente al Palau de Les Arts, en cuyo interior se celebra un congreso de inversión inmobiliaria, y un grupo de personas ha roto el cordón policial que custodiaba el acceso tras derribar las vallas y lanzarlas, junto a otros objetos, contra los agentes.

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A su vez, la Policía Antidisturbios ha respondido con el lanzamiento de pelotas de goma y de botes de humo, y ha cargado contra algunos manifestantes. EFE

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