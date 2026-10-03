David Valero se pone el Mundial como gran reto tras ganar el Europeo y la Copa del Mundo

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Jaén, 3 oct (EFE).- El granadino David Valero ha manifestado que su gran reto de futuro es conquistar el Mundial de Bicicleta de Montaña en la modalidad de maratón, el único gran título que se le resiste en una temporada en la que ha ganado el Campeonato de España, el de Europa y la Copa del Mundo de esta disciplina.

Valero, de 37 años y que compite en el maratón (XCM) de bicicleta de montaña desde hace solo unos meses después de dar un paso al lado en el campo a través olímpico (XCO), ha encontrado en esta modalidad una nueva motivación.

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"Decidí dar un paso al lado en el 'cross country' y disfrutar de la bicicleta de otra manera", explicó el ciclista medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con motivo de su presencia en Quesada (Jaén) en el Campeonato del Mundo de Bicicleta de Montaña Militar.

El olímpico español, que ha tenido una adaptación inmediata al maratón y esto le ha permitido completar una temporada histórica, se proclamó campeón de España en Paterna del Campo (Huelva) y de Europa en Ramales de la Victoria (Cantabria), y también se adjudicó la general de la Copa del Mundo.

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"Gané la carrera y luego la general, y me sirvió para quitarme el mal sabor de boca del Mundial de la semana anterior", reconoció David Valero, que, tras estos éxitos, continúa teniendo una asignatura pendiente en el Campeonato del Mundo de Maratón, en el que este año terminó undécimo después de sufrir una avería en los primeros kilómetros.

Este contratiempo condicionó sus opciones en la competición, por lo que admitió que "es la victoria que más" le "está costando conseguir". EFE

jmd/cc/apa