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Continúa la limpieza en Madrigueras (Albacete) tras una dura noche después de la riada

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Toledo, 3 oct (EFE).- Los servicios de emergencia continúan trabajando para avanzar en la recuperación de la localidad albaceteña de Madrigueras, después una dura noche en la que decenas de medios, vecinos y voluntarios han colaborado en las labores de limpieza.

El alcalde de la localidad, Juan Carlos Talavera Utiel, señala a EFE que durante la noche se han retirado medio centenar de vehículos de las calles anegadas, que están, a primera hora de este sábado, cubiertas de agua y barro.

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Las primeras estimaciones del Consistorio apuntan a decenas de vehículos, enseres y calles afectadas. Además, una mujer de 102 años falleció en la tarde de este viernes tras entrar el agua a su casa y ha habido 90 personas rescatadas.

Según ha informado la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en un comunicado, entre los edificios públicos anegados se encuentra el Centro de Salud de Madrigueras, cuyo servicio se ha desplazado a la sede que Cruz Roja tiene en la localidad y desde donde continúan prestando servicio.

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El delegado de la Junta de Comunidades en la provincia, Pedro Antonio Ruiz Santos, que se ha desplazado de nuevo a primera hora de esta mañana hasta Madrigueras, ha avanzado que la Junta mantiene activo el Nivel 1 de emergencia del el Plan Específico de Fenómenos Meteorológicos Adversos de Castilla-La Mancha (Meteocam).

La Junta coordina, junto a la Diputación de Albacete, Ayuntamiento y los diferentes servicios participantes, los trabajos que se desarrollarán durante la jornada, centrados especialmente en la limpieza y en la atención y asistencia a los ciudadanos afectados.

El operativo se reforzará esta mañana con la incorporación de nuevos equipos de GEACAM, que se suman a los medios que ya permanecen desplegados desde este viernes.

Está prevista la incorporación de efectivos del retén de Guardia Invernal ubicado en Casas de Ves, así como de un camión procedente de Carcelén y otro de Iniesta, que reforzarán las labores de recuperación y limpieza.

El dispositivo continuará trabajando de manera coordinada durante toda la jornada con efectivos del SEPEI, Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Cruz Roja y cuadrillas de diferentes municipios vecinos.

Ruiz Santos ha recordado que el episodio comenzó ayer, alrededor de las 18:15 horas, con una intensa tromba de agua que se prolongó durante aproximadamente dos horas.

Según los primeros datos, durante ese tiempo se habrían registrado más de 140 litros por metro cuadrado, a lo que se sumó posteriormente el agua procedente de ramblas y otros territorios limítrofes, agravando la situación en Madrigueras.

El delegado ha agradecido el trabajo que viene realizando al amplio dispositivo de respuesta puesto en marcha en el que, durante las primeras horas participaron bomberos del SEPEI de la Diputación de Albacete con dotaciones de La Roda, Villarrobledo y Almansa; bomberos del Ayuntamiento de Albacete, efectivos de Protección Civil, tanto de Madrigueras como de las agrupaciones de Tarazona de la Mancha, Iniesta, Quintanar del Rey, La Gineta y Mahora, junto con el resto de servicios y recursos movilizados por Guardia Civil y cuerpos de policía.

El delegado de la Junta ha querido trasladar un agradecimiento especial al Ayuntamiento de Madrigueras, a su alcalde, a la Corporación municipal y a los numerosos voluntarios y vecinos que desde el primer momento se implicaron en las labores de emergencia y recuperación.

Asimismo, ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 102 años de la localidad. EFE

(Foto)(Vídeo)

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