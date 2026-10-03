Colapinto: "Ojalá podamos sumar unos buenos puntos para el equipo"

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que -penalizado con quince posiciones en parrilla- sale desde la última fila este domingo en el aplazado Gran Premio de Barein de Fórmula Uno, que se disputa en Malasia, manifestó en el circuito de Sepang que "ojalá" puedan "sumar unos buenos puntos para el equipo".

"Ha sido un fin de semana y una calificación poco convencionales para nosotros, teniendo en cuenta las penalizaciones en parrilla que nos van a aplicar mañana. No hemos buscado realmente el máximo rendimiento a una vuelta, pero sabíamos que sería así; nos hemos centrado en rodar con mucha carga de combustible y en sacar el máximo partido al coche y a los neumáticos con miras a la carrera", declaró.

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Colapinto perderá por sanción 15 puestos en parrilla: diez por cambiar distintos elementos de la unidad de potencia de su auto y cinco a causa del accidente que provocó el pasado sábado en Baku, donde sacó de pista a su compañero, el francés Pierre Gasly -cuando ambos apuntaban claramente a acabar en los puntos- y al inglés Lando Norris (McLaren), último campeón del mundo, provocando el abandono de los tres.

"La tercera sesión de entrenamientos libres fue, en realidad, la primera vez que rodamos con poca carga de combustible, y el coche se ha mostrado sólido en todas las condiciones; eso es algo positivo y demuestra, una vez más, que hemos progresado gracias a las últimas mejoras", comentó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (provincia de Buenos Aires) y que, a pesar del abandono del pasado sábado en la capital de Azerbaiyán, sigue ocupando el duodécimo puesto del Mundial, con 27 puntos.

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"Reservamos algunos neumáticos nuevos para el Gran Premio de mañana, lo que nos aporta mayor flexibilidad y más opciones estratégicas que esperamos poder aprovechar", dijo.

"Ojalá que el trabajo realizado en la puesta a punto nos ayude en este sentido y podamos disfrutar durante la carrera y ganar posiciones. En resumen, el equipo ha gestionado bien la clasificación, con Pierre (Gasly) en la Q3 (la tercera ronda de la calificación), así que esperamos sumar puntos importantes para el equipo", apuntó el argentino, cuyo mejor resultado en la Fórmula Uno es el sexto que obtuvo en el Gran Premio de Canadá, el pasado mes de mayo; y que hace tres domingos concluyó séptimo en Madrid. EFE

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