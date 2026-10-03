Clavijo afirma que Coalicón Canaria está preparada ante un posible adelanto electoral

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Las Palmas de Gran Canaria, 3 oct (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este sábado que Coalición Canaria está preparada tanto para un posible adelanto electoral como para un escenario de continuidad de la legislatura y ha insistido en que mantendrá una posición "firme" y "exigente" con el Gobierno de Pedro Sánchez.

Preguntado por los periodistas sobre la posibilidad de un adelanto electoral, Clavijo ha evitado pedir expresamente a Sánchez que convoque elecciones, aunque ha sostenido que "desde el momento en el que no puedes gobernar, lo que tienes que dar es la voz al pueblo".

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"Solo él lo puede hacer, es él el que tiene que tomar esa decisión. Nosotros vamos a estar preparados para un escenario o para otro", ha indicado.

"Nosotros tenemos un discurso exigente y vehemente con el Gobierno de España, pero no nos vamos a sumar al ruido, a las faltas de respeto ni a la crispación", ha declarado el también secretario general de Coalición Canaria.

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Clavijo ha defendido que su partido ha sido "duro en las negociaciones" con el Ejecutivo central en asuntos como las ayudas para La Palma, el descuento de residente del 75 %, la gratuidad del transporte público o el Plan de la Pobreza.

"No por gritar más se es más firme en las convicciones", ha señalado Clavijo, quien ha añadido que Coalición Canaria quiere "huir de todo ese espectáculo" político que, a su juicio, genera "desafección en la ciudadanía".

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El presidente canario ha subrayado además que, incluso si se convocaran elecciones anticipadas, su formación continuará reclamando al Ejecutivo central el cumplimiento de los compromisos con Canarias "hasta el último minuto".

"Lo haremos con absoluta lealtad, con firmeza, pero desde luego con educación", ha concluido. EFE