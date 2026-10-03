Cinco detenidos tras incautar casi 20.000 litros de gasolina para narcolanchas en Cádiz

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Cádiz, 3 oct (EFE).- La Guardia Civil ha incautado durante esta semana un total de 19.450 litros de combustible que presuntamente estaban destinados a abastecer a embarcaciones de alta velocidad utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico en la costa de Cádiz, además de intervenir cuatro embarcaciones y detener a cinco personas.

Según ha informado este sábado la Guardia Civil, las actuaciones se han desarrollado en distintos operativos desplegados en las costas de Chipiona, Rota y Chiclana de la Frontera, dentro de las labores de prevención y lucha contra las actividades vinculadas al narcotráfico.

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Las intervenciones han permitido localizar y decomisar un total de 19.450 litros de gasolina que, según la investigación, tendrían como destino el suministro de las denominadas embarcaciones de alta velocidad (EAV), empleadas por las redes de narcotráfico para el transporte de droga y otras labores logísticas.

Durante estos operativos, los agentes han detenido a cinco personas por su presunta implicación en delitos de contrabando y tenencia de sustancias explosivas o inflamables.

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Además del combustible, la Guardia Civil ha intervenido cuatro embarcaciones de alta velocidad, un tipo de nave utilizada habitualmente por las organizaciones dedicadas al narcotráfico por sus características y capacidad para desplazarse rápidamente por las costas.

Las actuaciones forman parte de los dispositivos establecidos por la Guardia Civil para combatir la infraestructura logística que permite a las organizaciones criminales mantener sus operaciones en el litoral gaditano.

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La incautación del combustible supone un nuevo golpe a una de las actividades consideradas esenciales para el funcionamiento de estas redes, ya que las embarcaciones de alta velocidad requieren grandes cantidades de carburante para sus desplazamientos y operaciones en el mar.

Las diligencias y los detenidos han quedado a disposición de la autoridad judicial competente, mientras la Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar el alcance de las actividades relacionadas con el combustible y las embarcaciones intervenidas. EFE

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