Cientos de personas protestan contra el "negocio de la vivienda" en Donostia y Vitoria

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San Sebastián, 3 oct (EFE).- Cientos de personas se han manifestado este sábado en San Sebastián y en Vitoria "contra el negocio de la vivienda", convocadas por la central abertzale LAB y otros colectivos sociales y en respuesta al llamamiento realizado por el Sindicato de Inquilinas a movilizarse en las principales ciudades de España.

Ambas protestas han tenido lugar tras el rechazo sufrido por los dos decretos de vivienda del Gobierno en el Congreso ayer viernes, cuando ya tuvieron lugar tres marchas multitudinarias que recorrieron las capitales vascas para exigir el fin de la especulación inmobiliaria, en respuesta a una convocatoria unitaria realizada por los movimientos por la vivienda de Euskal Herria.

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Este sábado las movilizaciones han continuado en Vitoria y San Sebastián (en Bilbao hay una convocada para el domingo) con sendas manifestaciones que en el caso de la capital guipuzcoana ha partido pasado el mediodía del Boulevard donostiarra, encabezada por una pancarta con los lemas: 'Borroka da giltza' (La lucha es la llave) y 'No al negocio de la vivienda'.

Entre los participantes se encontraban la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y la coordinadora general de Ezker Anitza/IU, Arantza González, además de miembros de la plataforma Stop Deshaucios.

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Los manifestantes, muchos de los cuales portaban banderas del sindicato LAB e ikurriñas, han coreado lemas contra los lanzamientos y los 'fondos buitre' y en favor de una vivienda digna.

Tras recorrer las calles céntricas de la ciudad, la comitiva ha regresado al Boulevard, donde ha concluido con la intervención de una portavoz de LAB.

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En declaraciones a los periodistas, la coordinadora general de este sindicato, Garbiñe Aranburu, ha señalado que "la situación de la vivienda es de emergencia habitacional", al tiempo que ha denunciado que se esté "haciendo negocio" con ella.

"Estamos en contra del rentismo, de la especulación y de que la vivienda sea un negocio", ha dicho Aranburu, quien ha opinado también que, aunque los dos decretos rechazados ayer en el Congreso "hubieran supuesto un avance para las personas que están en una situación de emergencia habitacional, en realidad "no habrían resuelto el problema en su totalidad" porque "es estructural y requiere de medidas de mayor calado".

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"La derecha y la ultraderecha se alinearon con los intereses de la patronal inmobiliaria y de los 'fondos buitre' y eso es seguir apostando por una política nada redistributiva de la riqueza y por que aumenten las desigualdades sociales y las brechas en la sociedad", ha dicho.

Ha opinado asimismo que el PNV, Junts y UPN, "no han estado a la altura de las circunstancias" ante esta situación, ha hecho un llamamiento a "intensificar la lucha en la calle" y ha anunciado que LAB se pondrá en contacto con el resto de sindicatos y agentes sociales "para valorar la situación actual y ver qué tipo de respuesta se puede articular". EFE

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(Foto)