Chivite confirma su candidatura para ser reelegida presidenta y dice que el partido está listo para cualquier escenario

24/09/2026 La presidenta de Navarra, María Chivite, durante el debate sobre el Estado de la Comunidad, en el Parlamento de Navarra, a 24 de septiembre de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El pleno del Parlamento de Navarra celebra este jueves y el viernes, 24 y 25 de septiembre, el último Debate sobre el Estado de la Comunidad foral correspondiente a la XI Legislatura. POLITICA Eduardo Sanz - Europa Press

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La secretaria general del PSN y presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha anunciado que el lunes formalizará su candidatura en las primarias del partido para optar nuevamente a la Presidencia de la Comunidad foral en las elecciones del próximo mes de mayo.

Chivite ha hecho este anuncio en el Comité Regional del PSN que se ha reunido este sábado y se ha referido a la situación política nacional para señalar, tras el rechazo a los decretos de vivienda en el Congreso de los Diputados, que "este país no amanece hoy como cualquier otro día, España se levanta este sábado con una sensación que, no por conocida, es menos amarga, los de siempre han priorizado sus propios intereses frente a los de la mayoría, qué triste".

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No obstante, ha considerado que "hay un cambio, un punto de inflexión". "Lo estamos viendo en las plazas. Lo comentan nuestros familiares y amigos en los grupos de Whatsapp. Vale ya. Este sábado siento que dentro y fuera de este Comité Regional ha despertado un orgullo que en los últimos tiempos estaba dormido. Nos habían intentado convencer de que un cambio de ciclo era inevitable. Que había que poner fin a esta etapa y que los que se sientes dueños del poder tenían que recuperar el mando de la situación", ha indicado.

Chivite ha afirmado que "hay quien ya lo daba por perdido, pero, al igual que otras ocasiones, cuando los ánimos estaban más bajos, de nuevo las derechas han vuelto a enseñar su verdadera cara". "Les da igual la gente. Solo les importa lo suyo", ha indicado.

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La líder del PSN ha asegurado que desconoce "si se van a convocar elecciones generales, de lo que sí tengo la absoluta seguridad es de que el Partido Socialista está preparado para cualquier escenario porque nuestra postura hoy es la misma que mantuvimos ayer". "No necesitamos encuestas. No hace falta que hagamos ningún cálculo. Solo tenemos que mantenernos, con firmeza, donde ya estábamos. Nuestro modelo es el del progreso y el de la mayoría social. Por tanto, incertidumbre, ninguna", ha indicado.

De hecho, Chivite ha explicado que el Comité Regional de este sábado abre formalmente los procesos internos del PSN para elegir las candidaturas a las próximas elecciones forales y municipales. Entre ellas, las de los municipios de más de 20.000 habitantes, donde podrán celebrarse primarias si hay más de una candidatura. "Este era nuestro plan y vamos a seguir adelante", ha indicado.

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En ese sentido, ha anunciado que el lunes formalizará su candidatura para "volver a presentarme a las elecciones y volver a ser la presidenta de Navarra".

María Chivite ha afirmado que el viernes "vimos claramente en el Congreso qué es lo que está en riesgo, que cualquier avance puede retroceder". "Ya lo estábamos viendo en los últimos meses con las medidas de los gobiernos de derecha y ultraderecha: restricciones al aborto, retrocesos en leyes de violencia de género, fin a las políticas de memoria democrática, la privatización rampante de la sanidad y educación. Y también andan lanzando sus propuestas de supresión de derechos para las personas trans, ilegalización de partidos políticos soberanistas, derogación de normas contra el cambio climático, por no hablar de recorte en derechos laborales", ha advertido.

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La secretaria general del PSN ha destacado que "ha tenido que llegar el desahucio de Mari Carmen, una anciana, en directo, para que muchos y muchas despierten y comprendan lo que desde el Partido Socialista llevamos mucho tiempo denunciando, que el riesgo es real". "Hay un riesgo de fractura de nuestra convivencia, donde se manipula el malestar social señalando al diferente, hacia quien vive en la pobreza o hacia quien ha llegado de otro país", ha indicado.

Chivite ha criticado que "la ultraderecha siempre tiene la misma estrategia, señalar al migrante o al pobre como responsable de los problemas". "El peligro aparece cuando dejamos de ver a esas personas como parte de nuestra sociedad y empezamos a presentarlas como una amenaza", ha señalado.

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La líder de los socialistas navarros ha afirmado que "las derechas convierten la confrontación en su principal estrategia". "Nos preocupa esa deriva también en Navarra. UPN debe responder por sus posiciones, por sus propuestas y por el modelo que quiere ofrecer a esta comunidad, porque más allá de odio y rencor, no ofrecen nada", ha sostenido.

María Chivite ha defendido el modelo del PSN, "con la carta de presentación del trabajo realizado y con propuestas para mejorar". "La mejor defensa de la democracia y del progreso es que las personas encuentren respuestas a sus problemas. Nosotros defendemos una Navarra integradora, donde los derechos no dependan del origen, del sexo, de las ideas o de la identidad de cada persona. Una Navarra que avance en igualdad y que resuelva sus diferencias desde el respeto, con derechos y obligaciones", ha destacado.

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En el ámbito de vivienda, Chivite ha afirmado que "tenemos que acelerar las respuestas, seguir impulsando la construcción de vivienda pública, facilitando el acceso a quienes más lo necesitan y hacer avanzar más rápido, pero mucho más rápido, los proyectos que prevén la construcción de más vivienda, y ahí seguiremos estando, con la gente, no con los especuladores". "La derecha política, UPN, PP, Vox, votan en contra de ayudar a la ciudadanía, porque no escuchan. La mayoría social, más allá de su ideología, quiere que se topen los precios y que se actúe para frenar una escalada inasumible que aleja a la vivienda del derecho para convertirla en una ruleta rusa", ha indicado.

María Chivite ha considerado que "también los votantes de la derecha claman por medidas para que la vivienda no sea un lujo ni una herramienta para que unos pocos se enriquezcan a costa del empobrecimiento de los demás". "UPN, junto a toda la derecha, una vez más a bloque. UPN, una vez más, votando en contra de los intereses de la mayoría de las navarras y los navarros, porque están más del lado de los lobbies de la vivienda que de quienes necesitan una para vivir, porque les pueden el odio y las ganas de revancha a este partido. Pero nosotros no vamos a parar. Y vamos a seguir estando donde estamos. Sabemos que parte de nuestro trabajo dará frutos en los próximos años. Pero también sabemos que la necesidad existe hoy. Por eso tenemos que combinar los proyectos de futuro con respuestas que ayuden ahora", ha asegurado.

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Chivite se ha mostrado "convencida" de que su proyecto "puede seguir reuniendo el apoyo de una mayoría social en Navarra, pero ese apoyo nos lo tenemos que ganar, no podemos darlo por hecho ni confundir una buena posición de partida con el resultado de las elecciones". "La indignación se muestra en las calles, pero hay que canalizarla en las urnas. Esa es nuestra responsabilidad. Tenemos que movilizar al electorado de progreso desde la confianza y la ilusión, explicando lo que hemos hecho, asumiendo lo que debemos mejorar y ofreciendo un futuro que merezca la pena apoyar", ha indicado.

Chivite ha manifestado que quiere "volver a ser presidenta para seguir el trabajo emprendido, corregir lo que no está dando el resultado necesario e impulsar nuevas respuestas con la ciudadanía". "Vamos a defender un modelo de prosperidad compartida poniéndolo a la altura de lo que Navarra necesita hoy. Vamos a escuchar para mejorar y a trabajar para que esa mejora se note en la vida de las personas", ha señalado.

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