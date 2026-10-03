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Cerúndolo supera a Mensik y mantiene la presencia hispanohablante en Pekín

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Pekín, 3 oct (EFE).- El argentino Francisco Cerúndolo (n.22) derrotó este sábado al checo Jakub Mensik (n.14) por 6-3 y 6-3 y avanzó a cuartos del Abierto de China, en el que permanece como el último representante hispanohablante en los cuadros individuales masculino y femenino.

El encuentro duró una hora y 17 minutos sobre la pista dura de la Moon de Pekín, en una noche nublada, fría y con viento.

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Cerúndolo sostuvo su servicio sin conceder una sola oportunidad de rotura y encontró en el segundo saque del checo una vía para tomar el mando. Ganó once de los diecinueve puntos que disputó al resto de esa segunda entrega.

La primera diferencia llegó en el cuarto juego, cuando aprovechó su segunda oportunidad de quiebre para adelantarse 3-1. Mensik frenó después otro intento de escapada al salvar tres bolas de rotura en el sexto, pero nunca logró trasladar esa resistencia al resto.

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El argentino conservó la ventaja y cerró la manga con su saque. Ambos habían acumulado dieciocho errores no forzados y apenas cuatro ganadores, aunque Cerúndolo administró mejor los puntos con su segundo servicio.

La igualdad se prolongó hasta el 3-3 del segundo parcial. Entonces volvió a presionar al saque del checo, que levantó dos oportunidades de rotura antes de ceder la tercera.

Cerúndolo confirmó en blanco y añadió otro quiebre en su primera bola de partido para encadenar los tres últimos juegos. Mensik terminó con 34 errores no forzados, siete más que su rival, pese a igualarlo en diez golpes ganadores.

El argentino elevó a 3-0 su balance frente al checo y se convirtió en el cuarto jugador de su país que alcanza cuartos en Pekín, después de David Nalbandian, Guillermo Coria y Juan Martín del Potro.

Su próximo rival será el ruso Daniil Medvedev (n.6), tercer favorito, que venció al alemán Jan-Lennard Struff (n.59) por 6-4 y 6-3. EFE

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