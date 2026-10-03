Castilla-La Mancha solicitará declarar como zona catastrófica Madrigueras (Albacete)

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Toledo, 3 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avanzado que el Gobierno regional solicitará que Madrigueras (Albacete) sea declarada como zona catastrófica después de la riada de este viernes.

En declaraciones a los medios desde Madrigueras, donde se ha desplazado este sábado para comprobar el estado del municipio, García-Page ha avanzado que el martes se aprobará esta solicitud "para que pueda haber un resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales".

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El presidente regional ha lamentado el fallecimiento de la mujer de 102 años, que, ha señalado, es familiar del alcalde de la localidad, y ha apuntado a los daños en propiedades privadas y vehículos.

En cuanto a las labores de limpieza, ha señalado que siguen desplegados medios de la Junta, Diputación, Protección Civil, o Guardia Civil "para que se recupere lo antes posible" y ha apuntado a que el lunes se espera que los accesos a los colegios y el instituto sean accesibles para que se mantenga la actividad lectiva.

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Page ha indicado que también se han visto afectados servicios públicos como el cuartel de la Guardia Civil o el Centro de Salud, que está siendo repuesto de manera provisional.

En cuanto a la infraestructura viaria, ha admitido que "es lo que más tiempo nos va a llevar", aunque ha confiado en que "en muy poco tiempo se puede restablecer la normalidad".

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A preguntas de los periodistas sobre el ES-Alert enviado a las 19:42 horas, el presidente regional ha defendido que el mensaje de emergencia "cumplió su función" y ha señalado que no se envió antes porque "no había alerta roja": "Ni siquiera los protocolos establecían la necesidad de ninguna alerta".

García-Page ha definido la caída de lluvia de este viernes como "absolutamente imprevista" y ha recordado que la previsión de lluvia de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no alcanzaba los 30 litros de metro cuadrado, aunque finalmente cayeron 143 litros por metro cuadrado.

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"La gente lo tiene que razonar, que es absolutamente normal, porque es que estas cosas son absolutamente imprevistas", ha abundado.

En este sentido, ha indicado que el ES-Alert se envió porque "persistían problemas en las carreteras y no sabíamos hasta cierto punto si no iba a llover más, de manera que el ES-Alert cumplió su función".

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También ha apuntado a que la alerta de la Aemet "pasó de amarillo a naranja sobre la marcha": "muchas veces incluso las previsiones nos llegan con retraso".

"Tampoco hay que plantear que el Es-Alert es la clave de todo", ha advertido el presidente regional, quien ha recordado que el Ayuntamiento sí mandó avisos de precaución. "Nadie puede pensar que las cosas se hacen adrede. Aquí somos todos víctimas, empezando por los propios servicios públicos", ha finalizado. EFE

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(Foto)(Vídeo)