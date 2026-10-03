Carlos Espí y Pau Cubarsí, los descartes frente a República Checa

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- Carlos Espí, delantero del Real Madrid, y Pau Cubarsí, central del Barcelona, son los dos descartes del seleccionador Luis de la Fuente para el partido de este sábado frente a República Checa en el Carlos Tartiere.

La baja de Nico Williams, delantero del Athletic Club de Bilbao, había reducido la concentración a 25 futbolistas y el seleccionador debía dejar fuera a dos para presentar la lista de 23.

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Cubarsí, después de disputar los 180 minutos ante Inglaterra y Croacia, completar entero el Mundial sobre el césped y la carga de partidos que encadena con el Barcelona, descansará frente a Croacia. Su número 3 lo lucirá Robin Le Normand (Atlético de Madrid).

En el caso de Carlos Espí su ausencia entre los 23 se debe al poco tiempo que lleva en la concentración. Llegó en la noche del viernes a Oviedo después de sus cinco goles a San Marino con la sub-21 y hasta el domingo no entrará en dinámica de trabajo con sus compañeros.

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El que sí está entre los 23 para el partido frente a Croacia es el delantero del Espanyol Roberto Fernández, que lleva el dorsal 17 tras quedarse fuera en los dos anteriores partidos.

También entra en la lista el lateral izquierdo Fran García, del Betis, que lleva el dorsal 5, mientras que el 7 de Nico Williams lo lucirá Víctor Muñoz, extremo del Liverpool. EFE

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