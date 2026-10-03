Borrell pide "tomar conciencia" de la situación que vive Bielorrusia ante la "represión" de Lukashenko

03/10/2026 Sviatlana Tsikhanouskay Y Josep Borrell. POLITICA ELENA FERNÁNDEZ-EUROPA PRESS

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El ex-alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell ha pedido a la sociedad española que "tome conciencia" de la situación que vive Bielorrusia ante la "represión" de Aleksandr Lukashenko.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

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Este sábado, Borrell ha participado junto con la líder de la oposición democrática del país, Sviatlana Tsikhanouskaya, en una mesa redonda sobre este tema, donde ha lamentado la "represión sin límite ni escrúpulos" que ejerce Lukashenko "porque sabe que tiene al gran hermano ruso que le va a cubrir las espaldas".

Borreell ha pedido que el Gobierno español renueve el apoyo que le da a la oposición de Bielorrusia, que "ganó las elecciones" aunque el dictador "no reconoció el resultado".

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Él se ha referido al que fue el principal opositor y marido de Sviatlana Tsikhanouskaya, Serguéi Tijanovski, que fue encarcelado durante 5 años.

Precisamente Sviatlana Tsikhanouskaya ha hablado de la situación que vive su país, tratándose de una "ocupación oculta" de Rusia, con todavía unos 900 presos políticos, pese a que la dictadura dejó en libertad a cerca de 500.

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Para ella, el destino de Bielorrusia está ligado al de Ucrania, manteniendo la esperanza de que pronto pueda volver la democracia a su país.