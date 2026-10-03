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Badosa deja escapar dos ventajas de 5-3 y se despide en segunda ronda de Pekín

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Pekín, 3 oct (EFE).- La española Paula Badosa (n.59) quedó eliminada este sábado en la segunda ronda del Abierto de China al perder ante la letona Jelena Ostapenko (n.32) por 7-6(5) y 7-5, después de desperdiciar una ventaja de 5-3 en ambas mangas.

El encuentro duró una hora y 48 minutos sobre la pista dura de la Moon, en Pekín, bajo un cielo mayormente nublado y con temperaturas suaves.

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Badosa tuvo los dos sets al alcance, pero no consiguió rematarlos ante una adversaria que alternó las concesiones al saque con golpes contundentes en los momentos decisivos. Ostapenko cometió diez dobles faltas, aunque aprovechó las cinco oportunidades de rotura que tuvo y salvó dos amenazas de quiebre en el penúltimo juego.

La española tomó la iniciativa en la primera manga con una rotura para el 3-1. La letona recuperó después el servicio perdido, pero Badosa volvió a adelantarse y dispuso de su saque para cerrar con 5-3. La respuesta fue inmediata y el set acabó en un desempate en el que la española remontó un 3-0, sin poder evitar que Ostapenko lo resolviera en su segunda oportunidad.

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El segundo parcial ofreció otra ocasión para cambiar el rumbo. Badosa encajó una rotura de salida, reaccionó enseguida y aprovechó las dobles faltas de su rival para ponerse por delante. Un intercambio largo, con ambas buscando los límites de la pista, cayó del lado de la española y le permitió sostenerse antes de alcanzar de nuevo el 5-3.

Tampoco esta vez logró cerrar. Ostapenko conservó su servicio y atacó al resto para igualar 5-5, mientras Badosa exteriorizaba su frustración ante los golpes que la dejaban sin respuesta.

La última oportunidad llegó en el undécimo juego, un pulso de catorce puntos en el que dos dobles faltas de la letona abrieron sendas opciones de rotura.

Ostapenko salió del apuro con su derecha, se ayudó de un ace y mantuvo el saque. Después quebró en blanco para cerrar en su primer punto de partido y dejar a Badosa sin premio por las ventajas construidas.

La raqueta letona se enfrentará en tercera ronda a la belga Elise Mertens (n.19), decimotercera cabeza de serie, que derrotó a la estadounidense Katie Volynets (n.71) por 6-0, 4-6 y 7-5.EFE

(foto)

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