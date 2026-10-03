Aviso rojo por fuerte lluvia para este sábado en diecisiete comarcas catalanas

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Barcelona, 3 oct (EFE).- El Servicio Meteorológico de Cataluña (Meteocat) ha lanzado un aviso rojo por intensidad y acumulación de agua para este sábado en diecisiete comarcas del litoral catalán, un riesgo que empeorará con el paso de las horas y que pondrá mañana domingo en alerta roja a veinte comarcas, con un grado de peligrosidad de seis sobre seis.

El aviso de Meteocat afecta este sábado a las comarcas de Alt y Baix Empordà, Pla de l'Estany, Garrotxa, Gironès, Selva, Maresme, Vallès Oriental y Occidental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès, Baix Penedès, Alt Camp, Tarragonès y Baix Camp.

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En estas comarcas, durante la tarde y la noche, el grado de peligrosidad será de cinco sobre seis tanto por intensidad de lluvia en tres horas como por acumulación de precipitación.

La situación empeorará durante la noche y primera hora del domingo, cuando el aviso rojo se extenderá también a las comarcas del Moianès, Osona y Ripollès.

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La lluvia, sin embargo, caerá también con intensidad en Terres de l'Ebre, centro de Cataluña y Pirineos, algunas de cuyas comarcas tendrán un aviso naranja. EFE