Aviso especial de Aemet en Barcelona y Girona: el domingo será el día de mayor afectación

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Madrid, 3 oct (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha emitido un aviso especial este sábado para hoy y mañana por "lluvias torrenciales y vientos muy fuertes asociados a las tormentas en Barcelona y Girona", y ha señalado que este domingo será el "día de mayor afectación".

En su mensaje en la red social X califican la situación como de "muy adversa" y piden que en esas zonas se sigan las recomendaciones de Protección Civil.

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En su parte meteorológico para este sábado ya avisaban que, "durante las últimas horas del día, la intensidad de las precipitaciones se incremente en el litoral de Barcelona, pudiendo ser localmente torrenciales".

Por otra parte, se esperan también "chubascos fuertes o muy fuertes, en gran parte del centro y norte peninsular, afectando principalmente a la fachada cantábrica y sistema Central, donde además serán persistentes, y en menor medida a la meseta norte".

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Se espera asimismo que puedan ser fuertes en Baleares, el oeste de la meseta sur, Extremadura y el interior de Andalucía.

Se prevé que la situación de inestabilidad en el oeste peninsular se mantenga también en la jornada del domingo. De hecho, será el "día de mayor afectación", especialmente en el extremo noroeste, donde se esperan "precipitaciones muy fuertes o torrenciales en las provincias de Barcelona y Girona".

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Según ha explicado más detalladamente también en X el meteorólogo Ángel Rivera, "la gran cantidad de energía acumulada en el Mediterráneo da lugar a una muy potente convección con el desarrollo de nubes de carácter prácticamente tropical".

Avisa de que los modelos que manejan en este tipo de situaciones, "que son a veces difíciles de clasificar", "generan en niveles bajos un remolino ciclónico que durará desde la próxima medianoche hasta mañana por la mañana".

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"En caso de que sea así, una interpretación es que sea un pequeño miniciclón -no un huracán- que junto a las tormentas y a las lluvias torrenciales -que son seguras- aparezcan también vientos fuertes", anticipa.

Otra posibilidad que contempla es que "reflejen la circulación ciclónica interna de un sistema convectivo de mesoescala -el generador de las intensas precipitaciones- y en ese caso los vientos no serían tan fuertes.

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"En cualquier caso y más allá de esta discusión técnica y de si se trata de un efímero 'minimedicán' o de un vórtice convectivo mesoescalar, van a ser horas muy complicadas en el área de Cataluña con lluvias torrenciales prácticamente seguras y con atención a la posibilidad de fuertes vientos", subraya en su mensaje. EFE