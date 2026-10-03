Aplazado el Asisa Joventut-MoraBanc Andorra por la alerta de lluvias torrenciales

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Badalona (Barcelona), 3 oct (EFE).- La Liga Endesa informó este sábado que queda aplazado el partido de la segunda jornada entre el Asisa Joventut y el MoraBanc Andorra por la alerta de lluvias torrenciales que afecta a 20 comarcas en Cataluña.

El encuentro ya tiene nueva fecha, el miércoles 14 de octubre a las 20:00 horas, coincidiendo con la semana en la que el club badalonés tiene descanso en la Liga de Campeones de la FIBA.

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La suspensión se oficializó una vez que la Generalitat de Cataluña comunicó la suspensión de todas las actividades deportivas desde este sábado a las 20:00 horas y hasta las 14:00 horas del domingo 4 de octubre, y la limitación de movilidad excepto para causas de fuerza mayor.

En este duelo entre catalanes y andorranos, el Asisa Joventut iba a celebrar junto a su afición el título de la Supercopa Endesa ganado hace unas semanas. El club badalonés tendrá ahora que decidir si hacer dicho acto en el partido aplazado ante los del Principado, o dejarlo para el domingo 18 de octubre, en el derbi ante el Barça. EFE

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