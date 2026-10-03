Alcaraz: "Cuando estás 6/2 abajo en el tiebreak, piensas en hacer algo distinto",

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Redacción deportes, 3 oct (EFE).- El español Carlos Alcaraz afirmó tras clasificarse para los cuartos de final del torneo de Tokio al vencer al italiano Matteo Arnaldi que "cuando estás 6/2 abajo en el tiebreak, piensas en hacer algo distinto".

El murciano, defensor del título del torneo japonés, sacó adelante el partido en dos sets pese a tener un 2-6 adverso en el desempate de la primera manga, que a la postre se llevó por 8-6. Luego, en el segundo parcial, no dio opción al italiano (6-1).

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"Después, tratas de subir el nivel en el segundo set. He intentado mantenerme firme, punto tras punto. He cambiado la forma en que estaba jugando hasta ese momento y ha funcionado. Me alegra haber sacado ese primer set", manifestó. EFE