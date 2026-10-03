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Acelera la negociación clave de los fondos para la pesca, con la flota en un punto crítico

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Mercedes Salas

Madrid, 3 oct (EFE).- Las negociaciones que determinarán los fondos para la pesca de la Unión Europea (UE) en la próxima década han ganado velocidad, tras el Consejo de Ministros del ramo de esta semana en Bruselas, en medio de una situación crítica para la flota y los puertos por el alza del gasóleo.

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La flota vive un momento crucial porque la UE negocia el presupuesto para 2028-2034 y esta semana el Consejo de Ministros de Pesca ha dado un paso importante en Bruselas, porque ha fijado su posición sobre el futuro de las ayudas.

Pero la mayor batalla está en la negociación del marco financiero de la UE, en la que la pesca parte de una propuesta inicial de la Comisión Europea (CE) con un fuerte recorte, que las otras instituciones comunitarias quieren evitar y que el sector observa en un momento difícil por el alza del gasóleo a causa de la guerra en Irán.

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Esas son las claves de lo que está en juego.

El Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y de la Acuicultura (Fempa) cuenta con 6.000 millones de euros y España es el principal receptor, con 1.120 millones para 2021-2027, un 21 % del total.

La UE tiene una flota cercana a 70.000 barcos, de los que España, primera potencia pesquera, tiene matriculados 8.432 con sus 31.000 tripulantes.

Al igual que en la Política Agraria Común (PAC), la propuesta de presupuesto comunitario para 2028-2034 plantea incluir el Fempa en un megafondo para varias políticas, cuyo reparto dependerá de lo que los países decidan.

En el caso de los fondos pesqueros, la CE propuso un recorte del 67 % frente a la dotación actual del Fempa, hasta situarlo en 2.000 millones, y las propuestas que han manejado en el Consejo de Ministros de la UE, según el sector, lo suben a 4.000 millones.

Por su parte, el Parlamento Europeo defiende que la dotación sea incluso superior a la actual, 7.300 millones para 2028-2034.

En paralelo a la negociación presupuestaria, la UE debate una revisión de la Política Pesquera Común (PPC) y el Consejo (que representa a los gobiernos) ha fijado su posición sobre la estructura de las subvenciones, en un acuerdo en el que no hay cifras de euros.

La postura del Consejo incluye como novedad la posibilidad de dar ayudas a la renovación de barcos, que ahora no se conceden, después de que un grupo numeroso de doce países, entre ellos España, haya reclamado que se "eliminen los obstáculos" para financiar la modernización de la flota; no obstante, la posición establece límites para que esas dotaciones no incrementen la "presión" sobre los caladeros.

En el caso de la PPC, el sector sí quiere una reforma profunda porque considera que está obsoleta y que se ha avanzado en la parte ambiental, pero hacen falta mejoras sociales; pero la CE es poco partidaria de una gran revisión.

España ha valorado el acuerdo en el Consejo por considerar que aporta flexibilidad al apoyo a la modernización, aunque ha insistido en la prioridad de un buen presupuesto.

Modernización y renovación destacan entre las reivindicaciones del segmento pesquero en la UE, porque una gran proporción de los barcos tiene más de 30 años y el reto del relevo generacional requiere buques más modernos, más confortables y con un consumo energético más eficiente.

El secretario general de la patronal de armadores Cepesca, Javier Garat, ha apuntado a EFE que la decisión del Consejo va por buen camino, pero son avances insuficientes, porque hace falta más flexibilidad y eliminar la complejidad de las condiciones que impiden que el sector acceda a las ayudas.

En el período presupuestario actual, los programas del Fempa se han aprovechado en España y hay un alto grado de utilización, según han constatado la Administración estatal y las autonómicas.

Por ello, regiones como Galicia, Canarias, País Vasco, Cataluña o Andalucía han alertado de que con el recorte del Fempa están en riesgo proyectos para la modernización marina.

A esta inquietud se han sumado los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP), entes público-privados en los que participan ayuntamientos, las cofradías y las ONG, que se han unido en toda la UE esta semana para pedir una financiación específica y sin recortes. EFE

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