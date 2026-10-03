31-25. Leo Maciel allana el camino ante Puente el Genil para un Bidasoa que es líder

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Irun (Gipuzkoa), 3 oct (EFE).- El Irudek Bidasoa-Irun mantiene sin tacha su inicio de temporada tras enlazar en un trabajado encuentro ante Puente Genil la cuarta victoria que le permite liderar la clasificación con los mismos puntos que Valladolid, en un encuentro en el que sobresalió el portero argentino Leo Maciel.

El equipo andaluz venía apurado por los últimos resultados a una cancha que prácticamente siempre se le da mal, pero encontró argumentos con Dani Ramos y el portugués Vieira para sostenerse en el marcador ante un Bidasoa que funcionó a tirones en el primer tiempo.

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El descanso insufló aires renovados al cuadro local que confió en el zurdo Julen Mujika para abrir brecha y no dejar a los andaluces acercarse demasiado en el marcador y, cuando erraba sus ataques Bidasoa, ahí estaba siempre Maciel que con 13 intervenciones impediría la reacción foránea.

El encuentro entró a los últimos minutos con una ventaja no concluyente de cuatro goles a favor de los guipuzcoanos, la defensa de Puente Genil se intensificó pero los vascos encontraron ahora a los jóvenes Jon Ander Iribar y Aimar Iraeta para terminar de rendir a los cordobeses.

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- Ficha técnica:

31 - Bidasoa-Irun: Failde, Leo Maciel-porteros- Xabi Tuá (4), Nevado (3, 1 de pen.), Gorka Nieto (2), Mujika (5), Xabi González (1 de pen.), Peciña, Iraeta (1), Sladkowski (4), Magalhaes (1), Mindegia, Jon Ander Iribar (3), Furundarena (3), Martín Duque (4, 2 de pen.).

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25 - Ángel Ximénez Puente Genil: Asanin, De hita- porteros- Simonet (1), Cabello, Dani Ramos (6, 2 de pen.), Caro, Bernabeu (3), Vieira (4), Bonanno, Sousa (1), Ojeda, Dani Serrano (1), Laoloua, Rocas (2), Dorado (6, 4 de pen.), Estepa (1).

Marcadores cada cinco minutos: 3-2; 5-4; 6-6; 8-7; 12-8; 13-10- descanso- 18-13; 20-14; 24-19; 26-20; 27-22; 31-25.

Árbitros: José Manuel Iniesta y Roland Sánchez. Excluyeron a Furundarena, Sladkowski, Dani Serrano y Sousa.

Incidencias: 1300 aficionados en el pabellón Artaleku. EFE

cr/sab