25 años del debut en Europa del Levante, el primer equipo español en torneos continentales

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Valencia, 3 oct (EFE).- Este sábado 3 de octubre se cumplen 25 años del debut europeas del Levante Femenino, el primer equipo español que participó en competiciones internacionales.

Fue en la primera edición de la Copa de la UEFA Femenina, la actual Liga de Campeones Femenina. El equipo dirigido por Antonio Desclazo se clasificó para la recién creada Copa Femenina de la UEFA tras una temporada 2000-01 que finalizó con pleno de victorias (26), con 240 goles a favor, incluido un 27-0 ante el Terrassa y solo cinco goles recibidos.

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El Levante viajó a tierras germanas, donde la UEFA los recibió con una cena de recepción para todos los equipos participantes. Allí, se enfrentó al FFC Frankfurt en la liguilla de octavos de final en un partido en el que plantó cara a su rival, pero terminó decantándose por la mínima a favor de las locales (1-0) gracias, en buena medida, a las intervenciones de la guardameta levantinista Casamayor.

Apenas dos días después, el Levante marcó 17 goles al College SC de Armenia. Las levantinistas culminaron la liguilla de octavos ante el Codru Chisinau de Moldavia, al que derrotó por 3-1, aunque no pasó a cuartos de final.

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El sueño europeo para el Levante duró apenas una semana, pero fue el inicio de una historia en Europa que amplió en las temporadas 2002-03, 2008-09, 2021-22 y 2023-24. EFE

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