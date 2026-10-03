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1-1 (4-5). Las amenazas a Presa y la derrota con el Cagliari eclipsan la vuelta a Vallecas

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Madrid, 3 oct (EFE).- El Cagliari italiano, en los penaltis, se adjudicó el Trofeo de Vallecas ante el Rayo Vallecano, en un partido que supuso la vuelta a su estadio del equipo franjirrojo y que se disputó bajo un clima de tensión por los actos vandálicos producidos en el palco y las críticas de la afición hacía el presidente Raúl Martín Presa.

Por primera vez en lo que va de temporada, el Rayo pudo jugar un partido en su estadio tras el 'exilio' liguero frente al Alavés, Racing de Santander y Espanyol. Lo hizo recuperando el histórico Trofeo de Vallecas, que no se disputaba desde 2019.

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El partido, con una connotación especial al ser el primero tras ser subsanadas las demandas exigidas por la Comunidad de Madrid en materia de seguridad y salubridad, sirvió para que Beñat San José, en pleno parón por los compromisos internacionales de selecciones, pudiese ver a su equipo competir para no perder el ritmo de juego.

El partido se jugó bajo un enorme clima de tensión, entre otras cosas porque el club denunció un asalto al estadio y actos vandálicos en el palco de autoridades, que amaneció con una pintada en la que se leía 'Presa, vete ya'. Ese acto delictivo y el asedio que hubo durante la primera mitad por parte de algunos radicales en los aledaños del palco provocaron que el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, no presenciase el partido desde el palco en la primera parte siendo objeto de continuos cánticos de protesta por parte de la afición.

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Por otro lado, en el único fondo con asientos del estadio, también se pudo leer en una pancarta gigante 'vivienda para la clase obrera', una reivindicación que congregó a miles de personas por las calles de toda España tras caer los dos decretos del gobierno para regular alquileres y frenar desahucios.

Sobre el césped, el Rayo dominó el partido al Cagliari, al que prácticamente no dio opciones en la primera mitad con un gol de disparo cruzado con la zurda de Álvaro García a los 24 minutos y varias oportunidades de Sergio Camello y Florian Lejeune que fueron desbaratadas con acierto por el portero serbio Boris Radunovic.

En la segunda parte, los continuos cambios ralentizaron el ritmo de juego hasta que en el minuto 76 Nzola, tras un buena pase de Sugamele en una jugada colectiva, igualó la contienda.

La réplica la dio solo un minuto después Isi Palazón con un disparo al poste derecho de la portería del Cagliari, que aguantó el resultado hasta el final.

En los lanzamientos de penalti, los fallos de Isi Palazón y Pelayo Fernández, cuyos disparos despejó Caprile, condenaron al Rayo, que perdió 5-4.

El Cagliari recogió el trofeo de campeón bajo los pitos de 'fuera' hacía el presidente del Rayo Raúl Martín Presa.

Ficha técnica:

1 - Rayo Vallecano: Cárdenas (Adrián Molina, m.76); Alonso (Revuelto, m.76), Lejeune (Pelayo, m.61), Mujaid (Lozano, m.76), Jozhua (De las Sías, m.61); Pathé Ciss (Bouaré, m.46), Pedro Díaz (Rayane, m.46); Jorge de Frutos (Isi, m.61), Unai López (Oscar Valentín, m.46), Álvaro (Fran Pérez, m.61); y Camello (Alemao, m.46) (Nteka, m.76).

1 - Cagliari: Radunovic (Caprile, m.46); Sugawara, Mina (Zé Pedro, m.62), Kofler, Aurelio (Sulev, m.77); Nzola (Piro, m.81), Adopo (Akarakiri, m.81), Winks (Gagliardini, m.62), Fazzini (Cervo, m.62); Massolin (Grandu, m.77) y Mendy (Sugamele, m.77).

Goles: 1-0: min.24: Álvaro; 1-1, min.76: Nzola; Penaltis: 5-4 para el Cagliari.

Incidencias: partido correspondiente a la décima edición del Trofeo de Vallecas, disputado en el Estadio de Vallecas ante unos 5.000 espectadores. EFE

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