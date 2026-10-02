Una familia con dos menores de edad, desahuciada en Vitoria mientras se debatían los decretos en el Congreso

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Una familia con dos menores de edad ha sido desahuciada este viernes de su vivienda en Vitoria, alrededor de la una del mediodía, coincidiendo con el debate en el Congreso de los Diputados de los decretos para reforzar la protección de los inquilinos a través de una mayor regulación del mercado de alquiler.

Este nuevo desahucio ha sido dado a conocer a través de un comunicado por el Sindicato de Vivienda de Gasteiz, que ha informado de que el desalojo de esta familia se ha producido en la calle Cercas Bajas de la capital alavesa.

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Este colectivo ha añadido que el desahucio se ha producido ante las protestas de ciudadanos que se han congregado en la zona y en presencia de la Policía Municipal. Además, ha explicado que la familia afectada "no ha contado con más de cinco minutos para recuperar todos sus enseres personales y sacarlos de la casa".

El Sindicato de Vivienda de Gasteiz ha señalado que la familia desalojada incluye a dos menores y que la notificación del desahucio se produjo este pasado jueves.

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Ante esta situación, este colectivo se ha refirmado en "la necesidad de la lucha y la organización en defensa del derecho a la vivienda y contra la especulación".

Por ese motivo, ha animado a la ciudadanía a sumarse a la asamblea popular que se celebrará a las seis de la tarde de este viernes en el Farolón de la capital alavesa y a la manifestación por la vivienda que comenzará a las siete de la tarde en la plaza de la Virgen Blanca.

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