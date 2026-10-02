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Prohens celebra el rechazo a los decretos de vivienda y carga contra el Gobierno por su "deriva radical y populista"

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La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha celebrado que finalmente los decretos de vivienda hayan sido rechazados en el Congreso y ha cargado contra el Gobierno de España por "su deriva radical y populista".

"El Congreso ha parado la irresponsabilidad que pretendían perpetrar el PSOE y la extrema izquierda en materia de vivienda", ha subrayado en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press.

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Según Prohens, con estos decretos el Gobierno estaba "cargando su inacción sobre las espaldas de los pequeños propietarios, generando un miedo y una inseguridad que ya había comenzado a suponer la retirada de vivienda del mercado y dejando sin alquileres a familias y jóvenes que lo necesitan".

En este sentido, ha criticado que el Gobierno "ha quedado retratado en su deriva radical y populista" con la aprobación de los decretos en el Consejo de Ministros. "No se arregla en ocho días lo que han hecho en ocho años", ha reprochado.

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La presidenta ha apostado por corregir el desequilibrio entre la oferta y la demanda, dar seguridad a los pequeños propietarios, simplificar burocracia y agilizar trámites, bajar impuestos y hacer vivienda asequible para aquellos que lo necesitan.

"No podemos atraer gente de fuera y seguir haciendo crecer la demanda, tiene que ser vivienda para la gente de aquí. Y en esto trabajamos", ha concluido.

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