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Podemos dice que la gente "no quiere elecciones, sino soluciones" y recuerda a Sánchez que tiene el BOE

29/09/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
29/09/2026 La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 29 de septiembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
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La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sostiene que la gente en la calle "no quiere elecciones, sino soluciones" y ha recordado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que aún tiene en su mano el Boletín Oficial del Estado (BOE).

A la salida del Pleno del Congreso que ha derogado los dos decretos de vivienda, Belarra ha lamentado que el PSOE haya evidenciado durante toda la legislatura que está "del lado de los fondos buitre y de los rentistas, y no de la gente".

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Con todo, y preguntada sobre un posible adelanto electoral, Belarra ha apuntado que "la gente no quiere elecciones; quiere soluciones". Lo que se está pidiendo en las calles, ha destacado, es frenar los desahucios, expropiar las viviendas de los fondos buitre, bajar el precio de los alquileres por ley.

QUE FUERCEN LA MÁQUINA COMO CON LA AMNISTÍA

"Y eso se hace con el BOE", ha proclamado la dirigente de la formación morada, sugiriendo que el Gobierno puede aprobar "todos los meses" un decreto de vivienda "ambicioso". En este punto, ha llamado al Ejecutivo a "forzar la máquina" institucional "al máximo" como hicieron con la Ley de Amnistía.

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"Decían que la Ley de Amnistía era inconstitucional un mes y al mes siguiente lo estaban aprobando --ha recordado Belarra--. Pues que hagan lo mismo. La gente está al límite y no tienen que pagar el pato".

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