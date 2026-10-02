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Garamendi, sobre posibles elecciones: si una empresa no tiene presupuestos, el directivo "está en la calle"

02/10/2026 El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, atiende a los medios durante el Foro La Toja - Vínculo Atlántico, a 2 de octubre de 2026, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). El Foro La Toja - Vínculo Atlántico es un reconocido espacio de debate y reflexión anual enfocado en la defensa de la democracia liberal, el vínculo atlántico y la cooperación internacional. Fundado en 2019 por iniciativa de Josep Piqué, Amancio López Seijas y el Grupo Hotusa, reúne a destacados líderes políticos, empresariales, académicos y representantes de la sociedad civil en la Isla de La Toja. POLITICA Elena Fernández - Europa Press
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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha puesto el foco en la incapacidad del Gobierno para aprobar presupuestos en cuatro años y ha señalado que si una empresa no tiene cuentas "el directivo está en la calle" o el "empresario se aparta".

Así se ha pronunciado este viernes al ser preguntado por la posible convocatoria de elecciones tras el rechazo de la mayoría del Congreso decretos de vivienda presentados por el Gobierno.

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En su intervención, Garamendi ha recordado que los cuatro años de legislatura han transcurrido sin presupuestos, que "es la ley básica del Estado para saber cómo se gestiona". "Lo que se hacen es que se van enmendando, y en este año, posiblemente sean 80.000 millones que se transfieren de un sitio a otro", ha afirmado.

Dicho esto, ha considerado necesario "recuperar el diálogo" entre los grandes y partidos, así como el "espíritu de la transición del 78". "Se van a cumplir 50 años de la creación de la CEOE y también de lo que fue la Constitución. Y sinceramente yo creo que lo que pedimos en este caso de las empresas es la palabra confianza", ha manifestado.

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Garamendi ha reclamado "seguridad jurídica, estabilidad regulatoria, calidad de la norma" y ha sostenido que hoy se vive una "situación muy curiosa" en la que se ha tratado de aprobar "dos decretos ley" porque "prácticamente no hay proyectos de ley".

"Creo que tiene todo el sentido que en una democracia haya proyectos de ley, que la gente vote, y que se discuta en el Parlamento", ha manifestado.

Garamendi ha incidido en que el problema de la vivienda es "real" y que todas las administraciones se tienen que poner en marcha para "resolverlo".

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