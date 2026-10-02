El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Congreso está "secuestrado por los rentistas" y mantiene la acampada

02/10/2026 La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, durante una protesta por la vivienda, frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir que se vote a favor de los dos decretos de vivienda planteados por el Gobierno esta semana. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press

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Las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río y Valeria Racu, han denunciado este viernes que "España tiene un Congreso secuestrado por rentistas" tras conocer el rechazo de la Cámara a los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobierno y han asegurado que la acampada de la Puerta del Sol seguirá.

"España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, por especuladores, inversores extranjeros y fondos con una derecha que sin ningún tipo de vergüenza está arrodillada ante la especulación", ha reprochado Valeria Racu en declaraciones a medios este viernes frente al Congreso de los Diputados.

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Asimismo, Racu ha censurado que los partidos han votado "en contra de los intereses de sus propios votantes" y ha culpado "a las derechas" de ser "las responsables directas" y "culpables" de la crisis de la vivienda por sus "políticas neoliberales".

Además, la portavoz también ha criticado a los grupos de izquierdas por ser "incapaces" de "avanzar en derechos, proteger a la población y solventar el malestar del país".

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Por su parte, Alicia del Río ha expresado que tras el rechazo a los decretos "se abre ahora mismo" un "nuevo ciclo político" desde "el sindicalismo" y protagonizado "por la gente".

"Ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda que ha fracasado en el Congreso. Por eso, toda la chispa que ha aprendido en Sol y todo lo que hemos aprendido estos días que llevamos acampadas desde el sábado continúa", ha reivindicado Del Río.

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LA ACAMPADA SE MANTIENE

En este sentido, la portavoz ha insistido en que la acampada continuará, pero que que la lucha debe trasladarse también a los barrios de las ciudades. Además, Del Río ha recordado que la acampada trasciende al Sindicato de Inquilinas y por ello "seguirá y seguirá".

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Asimismo, ha instado a participar tanto en los actos organizados para este viernes por la tarde en Sol como en las múltiples manifestaciones que tendrán lugar este fin de semana por todo el país.

Tal y como han recordado en diversas ocasiones durante esta semana, el Sindicato de Inquilinas ha vuelto a abogar por la huelga general, aunque no han establecido un plazo concreto para la convocatoria del paro.

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"Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular", ha animado la portavoz.

Preguntada por la amenaza de la Comunidad de Madrid sobre un posible desalojo en Sol, ha censurado que a "Ayuso le molesta muchísimo la acampada" y ha preguntado a la presidenta madrileña "por qué no quiere que haya vidas estables en la ciudad y en la región de Madrid donde ella gobierna".

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