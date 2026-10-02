Espana agencias

El Sindicato de Inquilinas denuncia que el Congreso está "secuestrado por los rentistas" y mantiene la acampada

02/10/2026 La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, durante una protesta por la vivienda, frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir que se vote a favor de los dos decretos de vivienda planteados por el Gobierno esta semana. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
02/10/2026 La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Valeria Racu, durante una protesta por la vivienda, frente al Congreso de los Diputados, a 2 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha convocado una protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir que se vote a favor de los dos decretos de vivienda planteados por el Gobierno esta semana. POLITICA Gustavo Valiente - Europa Press
Guardar

Las portavoces del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río y Valeria Racu, han denunciado este viernes que "España tiene un Congreso secuestrado por rentistas" tras conocer el rechazo de la Cámara a los dos decretos de vivienda aprobados este martes por el Gobierno y han asegurado que la acampada de la Puerta del Sol seguirá.

"España tiene un Congreso secuestrado por los rentistas, por especuladores, inversores extranjeros y fondos con una derecha que sin ningún tipo de vergüenza está arrodillada ante la especulación", ha reprochado Valeria Racu en declaraciones a medios este viernes frente al Congreso de los Diputados.

PUBLICIDAD

Asimismo, Racu ha censurado que los partidos han votado "en contra de los intereses de sus propios votantes" y ha culpado "a las derechas" de ser "las responsables directas" y "culpables" de la crisis de la vivienda por sus "políticas neoliberales".

Además, la portavoz también ha criticado a los grupos de izquierdas por ser "incapaces" de "avanzar en derechos, proteger a la población y solventar el malestar del país".

PUBLICIDAD

Por su parte, Alicia del Río ha expresado que tras el rechazo a los decretos "se abre ahora mismo" un "nuevo ciclo político" desde "el sindicalismo" y protagonizado "por la gente".

"Ahora empieza la verdadera legislatura de la vivienda que ha fracasado en el Congreso. Por eso, toda la chispa que ha aprendido en Sol y todo lo que hemos aprendido estos días que llevamos acampadas desde el sábado continúa", ha reivindicado Del Río.

LA ACAMPADA SE MANTIENE

En este sentido, la portavoz ha insistido en que la acampada continuará, pero que que la lucha debe trasladarse también a los barrios de las ciudades. Además, Del Río ha recordado que la acampada trasciende al Sindicato de Inquilinas y por ello "seguirá y seguirá".

Asimismo, ha instado a participar tanto en los actos organizados para este viernes por la tarde en Sol como en las múltiples manifestaciones que tendrán lugar este fin de semana por todo el país.

Tal y como han recordado en diversas ocasiones durante esta semana, el Sindicato de Inquilinas ha vuelto a abogar por la huelga general, aunque no han establecido un plazo concreto para la convocatoria del paro.

"Caminamos a la huelga general con nuestras alianzas del sindicalismo laboral, del movimiento ecologista, del movimiento feminista, de todos los movimientos que desde abajo generamos poder popular", ha animado la portavoz.

Preguntada por la amenaza de la Comunidad de Madrid sobre un posible desalojo en Sol, ha censurado que a "Ayuso le molesta muchísimo la acampada" y ha preguntado a la presidenta madrileña "por qué no quiere que haya vidas estables en la ciudad y en la región de Madrid donde ella gobierna".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Viernes de alta intensidad en el Congreso, pero también en el exterior, donde los manifestantes han buscado presionar para la convalidación de las medidas. Al final, sin embargo, la decisión del partido catalán ha condenado las medidas al fracaso

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

El fracaso del Ejecutivo deja la puerta abierta a que Sánchez adelante los comicios

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Resultados ganadores del Super Once del 2 octubre

Como cada viernes, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Super Once del 2 octubre

Tres plantas con flor que puedes plantar en octubre para que luzcan en primavera

Estas plantas destinan el invierno a asentarse, conservar o desarrollar hojas vistosas y preparar los tallos florales que irán apareciendo cuando aumenten las temperaturas

Tres plantas con flor que puedes plantar en octubre para que luzcan en primavera

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España

Esta semana, el calendario lunar nos acompaña con sus fases cambiantes, recordándonos su influencia en la naturaleza y nuestras costumbres

Calendario lunar: así se verá la luna esta semana en España
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Última hora de la votación de los decretos de vivienda, en directo: el ‘no’ de Junts tumba las medidas y Sánchez dice que “la historia les juzgará”

Del sí del PNV al no de Junts: así han votado los partidos el decreto de vivienda

Pedro Sánchez se da dos días para decidir: escuchará a las calles este fin de semana sin descartar un adelanto electoral

Las inmobiliarias celebran la caída de los decretos de vivienda y reclaman un plan para aumentar la oferta: “Se ha frenado una propuesta equivocada”

El PP acusa al Gobierno de usar los decretos de vivienda para “tapar” la crisis de Ceuta y las joyas de Zapatero y le exige a Pedro Sánchez convocar elecciones

ECONOMÍA

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

Los trabajadores de Colombia y Venezuela concentran la mitad de los más de 400.000 afiliados extranjeros a la Seguridad Social dados de alta en España

La regularización extraordinaria y el curso escolar llevan al empleo a su mejor septiembre con 92.327 ocupados más en la Seguridad Social

DEPORTES

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

Ferran Torres, baja de última hora de la selección de Luis de la Fuente y le sustituye el delantero del Real Madrid Carlos Espí

El misterio del ‘dopaje por embarazo’: la mentira de la gimnasia rusa que engañó al mundo entero durante 30 años y que ha sido resuelta

La madre de Iker Casillas desvela cómo hacía para que el portero comiese de pequeño: “Aprovechaba entre gol y gol de futbolín”

De 120 euros a 3.000 euros con la firma: Rafa Nadal se abre como nunca en un libro en el que repasa toda su vida fuera de las pistas

Julen Guerrero sufre un infarto de miocardio meses después de que su mujer falleciera a los 52 años