Celades: "Lo más importante es ganar y estamos en el camino"

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Cádiz, 2 oct (EFE).- El entrenador del Cádiz, Albert Celades, afirmó este viernes que "lo más importante es ganar" el encuentro de este sábado ante el Leganés, en el estadio JP Financial de la capital gaditana y aseguró que su equipo está "en el camino", a pesar de que todavía no conoce el triunfo en LaLiga Hypermotion.

Celades manifestó en rueda de prensa que el conjunto amarillo mantiene la confianza y la disposición para revertir la situación, ya que “está creciendo" y “no baja los brazos”.

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El técnico del equipo cadista, que está en plaza de descenso tras siete jornadas, reconoció que la ausencia de victorias tiene consecuencias y que “cuando no se gana, la situación empeora".

De cara al encuentro ante el Leganés, Celades destacó que se trata de un rival con una "buena plantilla" y recordó que ha firmado "partidos muy buenos" durante la temporada.

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El entrenador del Cádiz, muy cuestionado por algunos sectores de la afición amarilla, consideró el duelo como un "reto" y una "motivación" para su equipo, y recalcó que ya han estudiado al conjunto madrileño y que llegan "preparados para conseguir la primera victoria". EFE

jsb/cc/apa