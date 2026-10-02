1-0. España paga su falta de acierto en Portugal antes de la clasificación europea

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Redacción deportes, 2 oct (EFE).- La selección española femenina de fútbol sala cayó ante Portugal (1-0) en su último partido de preparación antes de afrontar la fase de clasificación para el Europeo de la próxima semana, en un encuentro en el que el conjunto dirigido por Clàudia Pons mostró buenas fases de juego pero careció de acierto ante la portería rival.

Portugal protagonizó una mejor puesta en escena y encontró el gol en una acción a balón parado. Kika aprovechó una falta para superar a Elena con un disparo cruzado y adelantar al conjunto luso.

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El tanto provocó la reacción de España, que comenzó a ganar metros y asumió el control del juego. Vane Sotelo y Antía Pérez dispusieron de las ocasiones más claras antes del descanso, aunque Ana Catarina respondió con acierto bajo palos para mantener la ventaja portuguesa.

Tras el descanso, las españolas mantuvieron el dominio y buscaron con insistencia el empate. Cecilia, Eva y Mayte protagonizaron nuevas acciones de peligro, pero la selección volvió a encontrarse con la falta de acierto en los metros finales y con las intervenciones de la guardameta portuguesa.

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Clàudia Pons buscó alternativas hasta el final y España terminó jugando de cinco con María Sanz, pero el gol continuó resistiéndose. De esta forma, el combinado nacional cierra su último ensayo con una derrota antes de afrontar la próxima semana en Eslovenia los compromisos oficiales de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa.

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- Ficha Técnica:

1 - Portugal: Ana Catarina, Inés Matos, Carolina Pedreira, Fifó y María Pereira -cinco inicial-,Helena Nunes, Ana Oliveira, Kika, Ana Azevedo, Mariana Marques, Beatriz Sanheiro, Alexandra Melo y María Odete Rocha.

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0 - España: Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, Martita y Vane Sotelo-cinco inicial-,Elena, Laura Córdoba, Irene Samper, Martita y Vane Sotelo.

Árbitros: Rita Ferraz y Filipa Prata. Portugal.

Goles: 1-0, min.7: Kika.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el FPF Arena de Lisboa. EFE

jmd/apa