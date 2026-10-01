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Una treintena de municipios valencianos suspende las clases ante las fuertes lluvias

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València, 1 oct (EFE).- Una treintena de municipios de la Comunitat Valenciana suspenderá este jueves las clases a partir de las 13:00 horas y se espera que se sumen más localidades a lo largo de la mañana tras el aviso rojo por lluvias intensas que afectará, desde las 18:00 horas, al litoral e interior norte de Castellón y al litoral de Valencia.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé la acumulación en esta zona de 90 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 250 litros en doce horas.

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Según la Conselleria de Educación, hasta el momento han informado de la suspensión de las clases una treintena de municipios, entre ellos la ciudad de València, situados en zonas inundables y afectadas por la dana. También se verán afectados la universidad popular, los centros de mayores y los centros ocupacionales.

En el resto de los centros educativos de la ciudad se ha instado a no realizar actividades en los patios y al aire libre. El consistorio ha convocado, a las 10:00 horas, el CECOPAL (Centro de Coordinación Operativa Municipal) para abordar nuevas medidas ante el aviso rojo.

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También han comunicado la suspensión de las clases, a partir de las 13:00 y las 14:00 horas, los municipios de Bétera, Vilamarxant, Benaguasil, Alfafar, Xirivella, Albal, Paiporta, Gandia, Alaquàs, Alfara del Patriarca, Sagunto, Sedaví, Torrent, La Pobla de Vallbona, Aldaia, Moncada, Riba-roja de Túria, Benigànim, Cheste, Godella, Chiva, Casinos, Gatova, Loriguilla, Tavernes de la Valldigna, San Antonio de Benagéber, Canals, Catarroja y Tírig.

Según Educación, en las próximas horas está prevista la convocatoria del CECOPAL en numerosos municipios afectados por el aviso rojo, por lo que está previsto que se sumen más localidades a la suspensión de clases.

La Univesitat Politècnica de València (UPV) y la Universitat de València (UV) han activado también el nivel 2 de emergencia en todos sus campus e instalaciones y han suspendido las clases y las actividades al aire libre a partir de las 13:00 horas de este jueves. EFE

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