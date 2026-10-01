Suspendido el desahucio de una mujer en Barcelona por un recurso sobre los nuevos decretos

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Barcelona, 1 oct (EFE).- El desahucio de una mujer previsto para este jueves en el distrito de Sant Andreu de Barcelona ha quedado suspendido in extremis por un recurso ante la justicia alegando los decretos aprobados por el Consejo de Ministros, según el Sindicat de Llogateres.

"Introducimos un incidente de suspensión en base al decreto aprobado y el juzgado lo ha aceptado", ha explicado el portavoz del Sindicat de Llogateres, Enric Aragonès, en declaraciones a la prensa.

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Ha añadido que el caso de esta mujer, Maca, es el primero del que tienen constancia de una suspensión de una ejecución de desahucio por los nuevos decretos, que aprobó el martes el Gobierno y que se someterán a votación en el Congreso el viernes.

Desde primera hora de la mañana, una concentración frente al piso pretendía frenar el desahucio, pero finalmente no ha acudido ni la comitiva judicial, por la suspensión del lanzamiento. EFE

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