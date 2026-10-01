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Sumar deja en manos de los acampados en Sol decidir si protestan mañana en el Congreso de manera "muy pacífica"

26/08/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
26/08/2026 La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, a 26 de agosto de 2026, en Madrid (España). POLITICA Jesús Hellín - Europa Press
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La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha evitado valorar la posibilidad de que la protesta "pacífica" de los acampados en la Puerta del Sol pase mañana a realizarse frente al Congreso de los Diputados, coincidiendo con la votación de los dos reales decreto ley sobre vivienda, y se ha remitido a la decisión que adopte el Sindicato de Inquilinas.

"Jamás se me ha ocurrido decirle a la movilización lo que tiene que hacer. Y no lo voy a hacer ahora. Creo que ellas han sido las que han traído estas normas al Congreso, han sabido hacerlo perfectamente y confiamos plenamente en que van a seguir sabiendo hacerlo", ha señalado Barbero en una entrevista en 'RNE' recogida por Europa Press.

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Según ha subrayado Barbero, los acampados en la Puerta del Sol "lo están haciendo estupendo de una manera muy pacífica y muy comprometida".

CRÍTICAS DE GARCÍA-PAGE

Sobre las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, censurando que Sumar llame a la movilización contra el propio Gobierno, Verónica Barbero ha reiterado que la protesta en la calle siempre es "bienvenida".

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"No somos enemigos de nadie, somos amigos de toda la ciudadanía que necesita que la vivienda se un derecho y no un activo financiero", ha apostillado.

En este sentido, Barbero ha llamado a los grupos políticos a escuchar lo que piden las organizaciones sociales como el Sindicato de Inquilinas en el sentido de sacar adelante los dos decretos de vivienda y "no votar contra la ciudadanía".

INDEMNIZACIÓN DE DOCE MESES

La portavoz de Sumar ha puesto el foco en el segundo decreto sobre la renovación automática de alquileres y la idemnización de doce meses del casero al inquilino si no hay causa justificada.

"Cuando una persona pierde su trabajo, o hay una causa justificada o hay que indemnizarla; pues es esto es lo mismo: cuando una persona quiere a alguien echarla de su vivienda, de su casa, o hay una causa justificada o hay que indemnizarla", ha defendido.

Según Barbero, esta medida de prórroga automática afecta a cinco millones de personas o 200.000 hogares, de ahí que haya reclamado respaldar los decretos del Gobierno que, ha dicho, se han elaborado con "técnica jurídica impecable".

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