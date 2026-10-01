Sémper lamenta que el Gobierno esté en manos de Otegi, "de moral distraída" y Waterloo y no llame al PP sobre vivienda

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El portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, ha acusado hoy al Gobierno de estar en manos de Otegi, "de moral distraída", y de Waterloo y ha recriminado al Ejecutivo que no haya hecho ni una llamada al Partido Popular para pactar la política de vivienda. Considera que Pedro Sánchez está sumido en un "vodevil" con los Reales Decretos que ha aprobado y vive del "relato" y en la "gestión de crisis permanente" en lugar de solucionar los problemas.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por la visita de Arnaldo Otegi a Waterloo para convencer al huido de la justicia Carles Puigdemont de que apoye mañana en el Congreso los Reales Decretos de Vivienda.

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Sémper ha dicho que de la política española ya no le sorprende nada y tampoco que "Otegi haya venido a sustituir a Santos Cerdán y a José Luis Luis Zapatero en la interlocución con Puigdemont". "Cosas veredes, amigo Sancho, que diría Cervantes", ha exclamado.

Por ello, ha lamentado que el Gobierno esté en manos de alguien que está en "Waterloo y alguien que, como Otegi, tiene una moral, podremos decir y concluir, que distraída".

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Dicho esto, ha señalado que el Ejecutivo no ha tenido nunca la voluntad de contar con el PP para abordar el problema de la vivienda, después de que las políticas de Pedro Sánchez hayan llevado a España en la situación en la que está con la vivienda. "No hemos recibido ninguna llamada tampoco en estos días", ha puntualizado.

Para el portavoz del PP, toda la política que está realizando este Gobierno es un "despropósito" tanto en la forma como en el fondo y ha puesto como ejemplo el "vodevil" que se está viendo estos días con los Reales Decretos de Vivienda y la "incertidumbre" sobre una materia tan sensible ya que no se sabe si estas normas saldrán adelante.

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Dicho esto, ha señalado que el problema de la vivienda es muy complejo y no se resuelve con reales decretos, sino, entre otras cosas con la construcción de más vivienda porque hay un déficit de 750.000 viviendas según el Banco de España.

Y para ello, el PP propone agilizar los trámites administrativos para desarrollar suelo y no se tarden 10 años en construir un barrio. También critica que la burocracia sea tan lenta y por ello nadie se atreve a construir vivienda. Cree que hay que favorecer fiscalmente a aquellos que quieren acceder a su primera vivienda y dar seguridad jurídica a los que quieren poner una vivienda en el mercado.

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Dicho esto, ha pedido no centrar la solución solo en el alquiler, sino en la compra de vivienda ya que la considera un "seguro de vida" futuro. Cree que no solo hay que facilitar el alquiler en los primeros años de emancipación, sino que también hay que fomentar la compra porque ayuda a "ahorrar, a conformar un patrimonio, a tener una seguridad también, una estabilidad a futuro". Pero lamenta que sobre estas cosas no se hable.

EL GOBIERNO VA A LIMITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA A LOS MÁS VULNERABLES

"Es decir, diametralmente lo opuesto a lo que está haciendo el Gobierno, que es un parche y que además va a limitar el acceso a la vivienda singular y especialmente a los más desfavorecidos, a los más vulnerables", ha espetado.

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Borja Sémper también se ha referido al señalamiento que están haciendo los acampados en Sol de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida.

En este sentido, ha dicho rechazar la idea de que "cuando gobierna el Partido Popular los problemas que tiene España son del Partido Popular y que cuando gobierna el Partido Socialista los problemas que tiene España también son del Partido Popular".

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RECHAZA LA IDEA DE QUE SIEMPRE SEA LA CULPA DEL PP

A este respecto ha recordado que hace ocho años que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno y las políticas que se han implementado "nos han traído a este momento", en el que el principal problema de los españoles es la vivienda cuando era el problema número 16.

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En cuanto al optimismo en que se aprueben los reales decretos de vivienda mostrado por las ministras de Vivienda, Isabel Rodríguez, y Portavoz, Elma Sáiz, ha señalado que le "trae sin cuidado" el optimismo del Gobierno, sino que lo que le importa es la "preocupación de los españoles".

"Lo que no es serio es que ocho años después" ahora se esté en el "último minuto sin saber qué es lo que va a suceder" con la regulación que, ha dicho, "entre otras cosas plantea despropósitos como la prórroga indefinida de los contratos de alquiler".

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Es decir, ha añadido, "hoy hay mucha gente que tiene una vivienda y que está dispuesta a ponerlo en el mercado de alquiler que no lo va a hacer". Esto, ha insistido va a perjudicar a los más desfavorecidos y a los más jóvenes.

Por ello, ha calificado al Gobierno de "irresponsable" y cree que es un "disparate" todo lo que está haciendo en una materia "tan sensible" como la vivienda: "Evidencia que este Gobierno sólo vive en el relato, vive en una gestión de crisis permanente, en una gestión de comunicación". Sin embargo, cree que ocho años después, "el relato se cae, se desmorona".