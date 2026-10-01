Sánchez no acompañará a los Reyes en su visita a Ceuta y Melilla

29/07/2026 El Rey Felipe VI (i) durante un despacho con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), en el Palacio Real de la Almudaina, a 29 de julio de 2026, en Palma de Mallorca, Baleares (España). POLITICA Javier Fernández - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no viajará junto a Los Reyes, Felipe VI y Letizia, a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla los días 13 y 14 de octubre según han confirmado fuentes de Moncloa.

En el Ejecutivo alegan que Sánchez no suele acompañar a los monarcas en sus viajes oficiales y previsiblemente será algún ministro el que represente al Gobierno en esta visita, que se producirá dos meses y medio después de la entrada masiva de 80.000 personas a Ceuta desde Marruecos.

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Fue el propio Sánchez quien la anunció a finales de agosto aunque hasta este mismo jueves no se conocía la fecha exacta. El presidente defendió entonces que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".

Este mismo miércoles, preguntado por la fecha, Sánchez dijo que se anunciaría llegado el momento y eludió aclarar si acompañaría a los Reyes en el viaje.

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